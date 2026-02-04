Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a fost prezent miercuri, pe 4 februarie, la Forumul Interparlamentar de Securitate organizat în SUA, la Washington D.C., unde s-au reunit lideri parlamentari și oficiali pentru a dezbate provocările actuale din domeniul securității internaționale și întărirea colaborării euro-atlantice.

Cum se implică România în apărarea colectivă NATO și în securitatea regiunii Mării Negre, potrivit lui Mircea Abrudean

În intervenția sa, Mircea Abrudean a reafirmat angajamentul ferm al României de a susține apărarea colectivă în cadrul NATO, punând accent pe importanța strategică a Flancului Estic al Alianței. A fost evidențiat faptul că România își menține angajamentul de a aloca 5% din PIB pentru apărare și securitate până în 2035, iar dezvoltarea capacităților militare și a industriei naționale de apărare se realizează în strânsă colaborare cu partenerii euro-atlantici, cu un rol-cheie al Statelor Unite ale Americii, potrivit unui .

„Garantăm apărarea în regiunea . Menținem cerul sigur, având legislație care ne permite să acționăm ferm în cazul incidentelor cu drone și al încălcărilor ilegale ale spațiului aerian. Menținem marea sigură, pentru că împreună cu Bulgaria și Turcia, am lansat Grupul Operativ pentru Contramăsuri împotriva Minelor din Marea Neagră. Menținem vecinii puternici. Sprijinim Republica Moldova și Ucraina.”, a declarat Abrudean.

De ce este important Parteneriatul Strategic România-SUA pentru securitatea națională

Președintele Senatului a evidențiat colaborarea strânsă cu Statele Unite, considerând acest parteneriat un pilon esențial pentru securitatea României. Sprijinul american este vital pentru stabilitatea regională, iar România continuă să investească în infrastructura strategică și să ofere asistență logistică Ucrainei și Republicii Moldova. Această colaborare contribuie la consolidarea securității maritime și aeriene din Marea Neagră.

Într-o postare pe , Abrudean a menționat că a avut o întâlnire importantă cu Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților a SUA:

“România își confirmă statutul în regiune și își securizează sprijinul american. Întâlnire importantă astăzi cu șeful Camerei Reprezentanților a SUA.

La întâlnirea de astăzi cu Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților a SUA, i-am transmis acestuia mulțumiri pentru sprijinul pe care România îl primește din partea SUA în materie de securitate, l-am asigurat că suntem un partener și aliat de bază și că pot conta pe noi în regiune.

Parteneriatul strategic cu SUA este un pilon important în strategia de apărare a României. Este fundamentul pe care construim pentru a avea rezultate măsurabile nu doar în securizarea granițelor și protejarea Flancului Estic al NATO, ci și în economie, prin extinderea cooperării în alte domenii de interes precum industria de apărare, energie, sau tehnologii inovative.

La finalul întâlnirii am avut privilegiul de a vizita Capela Congresului, înființată în 1954 prin rezoluție comună a Camerei și Senatului, un loc dedicat exclusiv membrilor Congresului pentru meditație sau rugăciune.”, a scris Mircea Abrudean.