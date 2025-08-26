Mircea Abrudean (PNL), președintele Senatului, a dat ca sigură creșterea impozitelor pe locuințe. Procentul se discută în coaliție. Abrudean a mai spus că acum aceste impozite sunt „foarte mici” în România.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Cuprins

Ce a spus Abrudean despre impozitele pe locuințe

Ce a spus premierul Bolojan despre majorarea impozitelor pe locuințe

Ce a spus Abrudean despre impozitele pe locuințe

Întrebat dacă impozitul pe locuinţe , Mircea Abrudean a răspuns: „E un subiect care se discută în coaliţie şi pe care se va agrea, să sperăm, azi. Cu siguranţă vor creşte impozitele pe locuinţe, vom vedea procentul care va rămâne în discuţie, pentru că, trebuie să fim conştienţi şi sinceri, impozitele pe locuinţe sunt foarte mici acum în România”.

Ce a spus premierul Bolojan despre majorarea impozitelor pe locuințe

Recent, premierul Ilie Bolojan (PNL) că pachetul de reforme în administrație va include creșterea impozitelor pe proprietăți la persoanele fizice, iar noua impozitare ar urma să se aplice de la 1 ianuarie.

„Impozitele este foarte probabil să crească pe proprietăți la persoanele fizice, nu la juridice. Pentru că din toate datele pe care le avem, ele sunt la un nivel care nu reflectă valoarea proprietății. Și atunci, unul din lucrurile care vor fi cuprinse în acest de-al doilea pachet este și reașezarea acestor impozite la o valoare care să fie apropiată de cea de piață.

Este posibil ca acolo unde într-o comună, de exemplu, nu s-au indexat impozitele de ani de zile, să se ajungă la o astfel de majorare exclusiv pentru persoanele fizice, pentru că pentru persoanele juridice calculele se fac după alte formule, care țin cont de valoarea activului respectiv. Dar este posibil ca în astfel, în anumite situații să se întâmple și acest lucru.

Deci, o creștere de impozite pe proprietăți la persoanele fizice, datorită faptului că ele nu au fost calculate în funcție de valoarea de piață, este posibilă de la 1 ianuarie anul viitor”, a explicat Ilie Bolojan.