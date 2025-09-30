Mircea Abrudean, mesaj în plenul Parlamentului: „Declarația «România fără violență domestică» este un angajament național”

În ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților, dedicată Declarației Parlamentului României cu ocazia Zilei Internaționale a Nonviolenței, președintele Senatului, Mircea Abrudean, a cerut o acțiune coerentă și fermă împotriva violenței domestice, cu măsuri legislative și instituționale accelerate. „Vorbim astăzi, aici, împreună, cu responsabilitate și cu un profund angajament politic, despre o Românie fără violență domestică”, a spus Mircea Abrudean.

„Declarația «România fără violență domestică» nu trebuie să fie un simplu document politic de intenție. Ea este și trebuie să fie un angajament național”, a subliniat acesta, adăugând: „Astăzi, prin această Declarație ne angajăm să continuăm cu mai multă determinare și să intensificăm demersurile legislative, astfel încât să construim mecanisme mai eficiente și mai rapide de sprijin pentru fiecare victimă a violenței domestice.”

Liderul Senatului a pus accent pe colaborarea instituțională: „Ca Președinte al Senatului, vă asigur că lupta împotriva violenței domestice nu va rămâne doar o prioritate declarativă. Avem nevoie de o legislație actualizată, de sprijin pentru victime, de fermitate împotriva agresorilor. Îmi doresc ca aceste eforturi să continue printr-o colaborare integrată, coordonată și reală între Parlament, Guvern, administrația publică, societatea civilă și comunitățile locale.”

Referindu-se la noua structură parlamentară, Mircea Abrudean a indicat rolul operațional al acesteia: „Comisia specială comună «România fără violență», înființată recent, are o misiune extrem de importantă: aceea de a asculta victimele, ONG-urile și experții, dar și de a transforma mărturiile lor și bunele practici, în soluții legislative și în politici publice eficiente.”

În sprijinul urgenței, președintele Senatului a citat date prezentate în plen: „Una din două femei din România a fost o victimă a violenței domestice. Suntem printre primele patru state din UE la incidența violenței împotriva femeilor, conform Eurostat. Și sub 10% dintre victime reușesc să ajungă la servicii de sprijin. Peste 50% dintre tinerele femei din România se tem că ar putea deveni victime ale violenței fizice, sexuale sau domestice.”

Mesajul a avut și o componentă explicită de responsabilizare politică: „Violența domestică este unul dintre acele subiecte care ne obligă să răspundem cu toată fermitatea instituțională. Nu ne mai putem permite să rămânem indiferenți. Nu mai avem voie să reacționăm târziu, după ce răul a fost deja produs.” Concluzia lui Mircea Abrudean: „Răspunsul pe care astăzi îl dăm este unul clar. România nu mai tolerează violența domestică. Este datoria noastră, împreună, cu determinare, să construim o Românie sigură, în care fiecare dintre noi să trăiască liber și fără frică.”