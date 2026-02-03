B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Mircea Dinescu: „Probabil că PSD-ul va bate palma cu AUR”

Mircea Dinescu: „Probabil că PSD-ul va bate palma cu AUR”

Traian Avarvarei
03 feb. 2026, 13:05
Mircea Dinescu: „Probabil că PSD-ul va bate palma cu AUR”
Foto: Mircea Dinescu / Facebook
Cuprins
  1. Dinescu, critici pentru PSD și PNL
  2. Ce spune Dinescu despre venirea AUR la guvernare

Mircea Dinescu a criticat măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan și faptul că PSD nu-și asumă cu adevărat rolul de partid de stânga. Scriitorul consideră „probabil” ca PSD să „bată palma” cu AUR.

Dinescu, critici pentru PSD și PNL

„Eu cred că nu va cădea atât de repede domnul Bolojan din pricina micilor revolte din partid, ci dacă mai insistă cu aceste măsuri sau dacă nu o să își retragă unele măsuri, cumplite pentru cetățenii României, riscă să plece nu numai el, ci o întreagă coastă politică. (…) Inclusiv PSD-ul, care cochetează așa pe margine cu ideea rupturii, dar deocamdată nu prea îi văd plecând așa”, a declarat Mircea Dinescu, la Realitatea Plus.

Acesta a catalogat apoi ca fiind „letală” combinația dintre „un partid de stânga, cum e PSD-ul, care nu-și asumă stânga niciodată” și PNL, „partidul liberal, dar care nici el nu are farmecul liberalismului”.

Ce spune Dinescu despre venirea AUR la guvernare

„AUR, după cum se văd sondajele, are toate șansele să vină la putere în toamnă și asta spun nu din pricina marilor talente politiciene ale celor care conduc AUR, ci chiar din pricina domnului Bolojan și din pricina președintelui României, care au luat niște măsuri absolut criminale, după părerea mea, cu o țară aflată într-o situație destul de dramatică.

Și atunci, probabil că PSD-ul va bate palma cu AUR, nu știu ce va fi, că s-ar putea să fie prea târziu”, a mai afirmat Mircea Dinescu.

Tags:
Citește și...
PSD a schimbat placa. Vrea pachet de solidaritate și amenință că fără acest pachet nu votează bugetul (VIDEO)
Politică
PSD a schimbat placa. Vrea pachet de solidaritate și amenință că fără acest pachet nu votează bugetul (VIDEO)
Surse: Situații absurde cu gratuitățile la STB. Cum vrea Ciucu să rezolve problema
Politică
Surse: Situații absurde cu gratuitățile la STB. Cum vrea Ciucu să rezolve problema
Ilie Bolojan, întâlnire cu primarii. Premierul vrea să pună punct reformei administrative și bugetului pe 2026
Politică
Ilie Bolojan, întâlnire cu primarii. Premierul vrea să pună punct reformei administrative și bugetului pe 2026
Călin Georgescu și-a dat arama pe față. Vrea „turul doi înapoi” (VIDEO)
Politică
Călin Georgescu și-a dat arama pe față. Vrea „turul doi înapoi” (VIDEO)
Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Nu mă victimizez, analizele confirmă. E un semnal de alarmă și pentru alți oameni
Politică
Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Nu mă victimizez, analizele confirmă. E un semnal de alarmă și pentru alți oameni
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că avem peste 1.500 de companii de stat, cu pierderi foarte mari: „România are multe strategii pe hârtie, dar stăm mai greu la a livra”
Politică
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că avem peste 1.500 de companii de stat, cu pierderi foarte mari: „România are multe strategii pe hârtie, dar stăm mai greu la a livra”
Ședință tensionată la PNL. Bolojan a primit votul de încredere, dar nu a reușit să-și impună oamenii în filiale. Oficial
Politică
Ședință tensionată la PNL. Bolojan a primit votul de încredere, dar nu a reușit să-și impună oamenii în filiale. Oficial
Grindeanu, avertisment clar pentru Bolojan: „Dacă am ieșit din coaliție, Guvernul e picat”. Ce spune despre un guvern minoritar
Politică
Grindeanu, avertisment clar pentru Bolojan: „Dacă am ieșit din coaliție, Guvernul e picat”. Ce spune despre un guvern minoritar
Surse: Vila Lac, scena unei ședințe tensionate în PNL. Ilie Bolojan ar fi cerut un vot de încredere în partid
Politică
Surse: Vila Lac, scena unei ședințe tensionate în PNL. Ilie Bolojan ar fi cerut un vot de încredere în partid
Ministerul Sănătății anunță un parteneriat pentru protecția copiilor vulnerabili. Ce presupune colaborarea cu Asociația Telefonul Copilului
Politică
Ministerul Sănătății anunță un parteneriat pentru protecția copiilor vulnerabili. Ce presupune colaborarea cu Asociația Telefonul Copilului
Ultima oră
14:20 - Suspiciuni grave legate de chatbotul Grok. Autoritățile franceze anchetează platforma X
14:13 - Bitcoin a coborât la cel mai scăzut nivel de după alegerile din SUA
13:53 - PSD a schimbat placa. Vrea pachet de solidaritate și amenință că fără acest pachet nu votează bugetul (VIDEO)
13:48 - Surse: Situații absurde cu gratuitățile la STB. Cum vrea Ciucu să rezolve problema
13:43 - România: Peste 150 de femei au murit din cauze asociate sarcinii, în ultimii cinci ani
13:01 - Ce pot conduce șoferii din România în 2026 dacă au permis categoria B. Ce spune Codul Rutier
13:01 - Un adolescent de 13 ani a înotat patru kilometri în ocean pentru a-și salva familia. Iată ce s-a întâmplat
12:43 - BREAKING NEWS: Mircea Lucescu este în stare gravă. Deja se caută înlocuitor la națională (VIDEO)
12:39 - Ce face Andreea Antonescu de când s-a mutat în SUA: „Există o vibrație nouă în sufletul meu. Fetele mele…” (VIDEO)
12:19 - Sfaturi pentru o escapadă urbană perfectă în Londra: Vezi ofertele Vola.ro