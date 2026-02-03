Mircea Dinescu: „Probabil că PSD-ul va bate palma cu AUR”

Mircea Dinescu a criticat măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan și faptul că PSD nu-și asumă cu adevărat rolul de partid de stânga. Scriitorul consideră „probabil” ca PSD să „bată palma” cu AUR.

Dinescu, critici pentru PSD și PNL

„Eu cred că nu va cădea atât de repede domnul Bolojan din pricina micilor revolte din partid, ci dacă mai insistă cu aceste măsuri sau dacă nu o să își retragă unele măsuri, cumplite pentru cetățenii României, riscă să plece nu numai el, ci o întreagă coastă politică. (…) Inclusiv PSD-ul, care cochetează așa pe margine cu ideea rupturii, dar deocamdată nu prea îi văd plecând așa”, a declarat Mircea Dinescu, la

Acesta a catalogat apoi ca fiind „letală” combinația dintre „ , cum e PSD-ul, care nu-și asumă stânga niciodată” și PNL, „partidul liberal, dar care nici el nu are farmecul liberalismului”.

Ce spune Dinescu despre venirea AUR la guvernare

„AUR, după cum se văd sondajele, are toate șansele să vină la putere în toamnă și asta spun nu din pricina marilor talente politiciene ale celor care conduc AUR, ci chiar din pricina domnului Bolojan și din pricina președintelui României, care au luat niște măsuri absolut criminale, după părerea mea, cu o țară aflată într-o situație destul de dramatică.

Și atunci, probabil că PSD-ul , nu știu ce va fi, că s-ar putea să fie prea târziu”, a mai afirmat Mircea Dinescu.