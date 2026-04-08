Mircea Lucescu omagiat de FIFA și UEFA. Gianni Infantino: „Ne luăm rămas-bun de la o legendă”

Adrian Teampău
08 apr. 2026, 09:59
Antrenorul Mircea Lucescu. Sursa foto: Federația Română de Fotbal / Facebook
Cuprins
  1. Mesajul președintelui FIFA pentru Mircea Lucescu
  2. Mesajul de condoleanțe transmis de UEFA
  3. Antrenorul Mircea Lucescu a murit pe 6 aprilie

Mircea Lucescu a fost omagiat de principalele foruri ale fotbalului mondial, FIFA și UEFA. Gianni Infantino, președintele FIFA, vorbește, într-un mesaj, despre o legendă a fotbalului care a lăsat în urmă o moștenire veritabilă. 

Marele antrenor a murit marţi, 7 aprilie, la ora 20.30, la vârsta de 80 de ani. Anunţul a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. El a fost internat de urgenţă, pe 29 martie, după ce i s-a făcut rău în timpul unei şedinţe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale de fotbal.

Mesajul președintelui FIFA pentru Mircea Lucescu

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a transmis un mesaj de condoleanțe Federaţiei Române de Fotbal în care deplânge dispariția antrenorului Mircea Lucescu. În mesaj se evocă personalitatea marelui tehnician, descriindu-l ca pe o legendă care lasă o moştenire veritabilă.

„Este o zi foarte tristă pentru fotbal, deoarece ne luăm rămas-bun de la o legendă a sportului nostru – Mircea Lucescu a fost un om deosebit, cu care am avut privilegiul de a petrece timp în mai multe rânduri în ultimii ani. Lasă în urmă o moştenire veritabilă, după ce a fost căpitanul României la Cupa Mondială FIFA din 1970 şi a urmat o carieră de antrenor atât de apreciată – toţi cei care au avut plăcerea de a-l cunoaşte şi privilegiul de a lucra cu el ştiu cât de mult a trăit şi a respirat fotbalul. Inima mea, precum şi gândurile întregii comunităţi fotbalistice globale, se îndreaptă către familia sa, către prieteni şi către toţi cei care l-au cunoscut. Odihnească-se în pace”, se arată în mesajul lui Gianni Infantino, publicat pe site-ul oficial al FRF.

În acest context, președintele forului european al fotbalului (UEFA), Aleksander Ceferin, a transmis un mesaj de condoleanțe în care arată că prin dispariţia lui Lucescu fotbalul mondial a pierdut o personalitate de excepţie.

„Fotbalul european şi mondial au pierdut o personalitate de excepţie, a cărei influenţă, statură şi moştenire vor dăinui pentru generaţiile viitoare. Mircea Lucescu a fost unul dintre adevăraţii şi originalii oameni de fotbal, cu o inteligenţă fotbalistică rară, o demnitate remarcabilă şi o pasiune deosebită, a cărui contribuţie pentru acest sport este greu de exprimat doar în cuvinte. De-a lungul unei cariere extraordinare, Lucescu a câştigat prin cunoştinţele sale admiraţia şi respectul întregii lumi fotbalistice. Prezenţa sa a modelat echipe, a inspirat jucători şi colegi şi a lăsat o amprentă asupra fotbalului, dincolo de ceea ce trăia pe marginea terenului”, a transmis Ceferin.

Mesajul de condoleanțe transmis de UEFA

Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) i-a dedicat un articol omagial lui Mircea Lucescu pe site-ul oficial. În material este deplânsă moartea marelui tehnician român.

„Fotbalul european îl plânge pe Mircea Lucescu. Legendarul antrenor român Mircea Lucescu a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani. Mircea Lucescu a câştigat 35 de trofee de-a lungul carierei sale de antrenor. Lucescu s-a aflat până luna trecută la conducerea echipei naţionale a României, acesta fiind ultimul rol dintr-o carieră de antrenor care s-a întins pe 47 de ani, incluzând funcţii la cluburi şi echipe naţionale din Italia, Turcia, Ucraina şi Rusia”, se arată în articolul publicat pe site-ul UEFA.

UEFA aduce în atenţie întreaga activitate profesională a lui Mircea Lucescu, atât ca jucător de fotbal cât şi ca antrenor. În articol se arată că ultimul său rol de tehnician l-a adus acasă, în România. El a devenit cel mai vârstnic antrenor activ din istoria fotbalului de elită. Lucescu a condus echipa naţională a României la barajul de calificare pentru Cupa Mondială, la vârsta de 80 de ani şi 240 de zile.

„A fost meciul cu numărul 1.687 dintr-o carieră de antrenor cu adevărat remarcabilă, în care a câştigat 35 de trofee interne şi europene”, mai scrie UEFA.

Antrenorul Mircea Lucescu a murit pe 6 aprilie

Atrenorul Mircea Lucescu a murit marţi, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, unde era internat. El a fost adus aici pe 29 martie, după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice. Regretatul tehnician a fost deosebit de afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită în faţa Turciei (0-1), din 26 martie.

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, la 2 aprilie că antrenorul Lucescu şi-a încheiat mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României.

Sub conducerea sa, România a reuşit o campanie de excepţie în Liga Naţiunilor, în urma căreia a obţinut locul în play-off-ul din martie. Bilanţul său pe banca naţionalei în această perioadă cuprinde 11 victorii, 1 egal şi 6 înfrângeri.

