Moțiunea de cenzură, dezbătută în Parlament. Ciolacu, despre semnatarii moțiunii: „Niște ipocriți! Urlați isteric în Parlament cât sunteți live, apoi pactizați obosiți cu meniul globalist de la bufet” (VIDEO, GALERIE FOTO)

Moțiunea de cenzură depusă de AUR, SOS România și POT împotriva Guvernului Ciolacu e dezbătută și votată în Parlament. Moțiunea , dat fiind faptul că are nevoie de 233 de voturi. Cum Opoziția poate depune o singură moțiune per sesiune, USR partidele extremiste că, de fapt, fac jocurile Guvernului, căci acesta nu trebuie să-și mai facă griji până în septembrie.

Imaginile din Galeria Foto pot fi văzute .

Ciolacu, critici dure la adresa AUR, SOS România și POT

În cadrul dezbaterii, premierul Marcel Ciolacu i-a acuzat pe semnatarii moțiunii că nu fac nimic pentru țară și-s puși doar pe scandal.

„Semnatarii moțiunii nu au înțeles nimic din lumea care se schimbă sub ochii noștri: zero idei, zero soluții, zero alternativă. Un text plin de minciuni și atacuri la persoană, niciun proiect pentru România.

Moțiunea e o poză din viitorul pe care aceste partide populiste îl vor pentru România: o țară neguvernată, în ruine, decuplată de la fondurile europene și incapabilă să mai plătească pensii și salarii, o țară care-și alungă investitorii și care e lăsată pradă populismului anarhic, o țară slabă și ușor de manevrat de dușmanii săi.

Adevărul e că semnatarii moțiunii vor doar să dărâme, dar nu vor să conducă”, a declarat Ciolacu.

Acesta a mai afirmat că Guvernul pe care-l conduce a „muncit din greu în acești ani” să facă „sute de kilometri de autostradă, pentru mașini, nu pentru cai”.

Ciolacu i-a acuzat apoi de ipocrizie pe semnatarii moțiunii: „Aș fi vrut să vorbim măcar despre problemele sociale, dar cum să vorbim despre pensiile și salariile românilor când unii dintre voi aveți reședințe fiscale în alte țări, și n-ați plătit în România nicio taxă și niciun salariu? Asta sunteți voi, niște ipocriți! Urlați isteric în Parlament cât sunteți live, apoi pactizați obosiți cu meniul globalist de la bufet”.

Ce reproșează AUR, SOS România și POT Guvernului

Senatorul AUR Petrișor Peiu a citit textul moțiunii de cenzură. „Guvernul Ciolacu 2 este descalificat pentru că și-a încălcat propriul program de guvernare aprobat de Parlament”, a afirmat senatorul.

Semnatarii moțiunii spun că Guvernul actual este „ilegitim” şi, deşi se află în funcţie de doar două luni, acumulează „un bilanţ ruşinos de abuzuri şi eşecuri”.

„Premierul Marcel Ciolacu a fost impus de către preşedintele ilegitim Klaus Iohannis, în perioada în care acesta îşi încheiase deja mandatul constituţional. Prin urmare, acest Guvern şi acest prim-ministru sunt lipsiţi de orice urmă de legitimitate, reprezentând de fapt prelungirea abuzivă a unui regim respins categoric de cetăţeni. În ceea ce priveşte capacitatea sa executivă, într-o democraţie funcţională, nici măcar nu ar fi fost nevoie de o moţiune de cenzură pentru a-l înlătura – acest Guvern nu ar fi trebuit să existe vreodată”, se arată în moțiunea de cenzură.

În opinia semnatarilor moţiunii, premierul şi-a pierdut credibilitatea, imaginea acestuia şi a unor membri „marcanţi” ai Cabinetului fiind „compromisă” prin „asocierea cu monstruosul scandal Nordis, o fraudă de proporţii uriaşe, de zeci de milioane euro, care a lăsat în urmă aproape 1.000 de români înşelaţi de complicitatea inacceptabilă dintre politicieni corupţi şi afacerişti interlopi”.