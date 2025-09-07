Moțiunea de cenzură respinsă: doar 109 voturi „pentru”, sub cele 127 de semnături inițiale

Opoziția a pierdut astăzi prima moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Deși textul a fost inițiat de 127 de parlamentari, în plen a primit doar 109 voturi, insuficiente pentru adoptare.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a atras atenția asupra diferenței dintre numărul semnăturilor și cel al voturilor exprimate, pe care o consideră o dovadă a „lipsei de coerență și credibilitate” a opoziției.

„România are nevoie de reformă și de modernizare, nu de blocaje sterile. Parlamentul trebuie să lase Guvernul să continue aceste reforme, pentru o Românie mai echitabilă și mai sănătoasă”, a declarat Gabriel Andronache.