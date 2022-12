Mugur Mihăescu, recent intrat în AUR, susține categoric boicotul împotriva Austriei: „Dacă clienții mei au carduri la bănci austriece, merg și scot cash de la bancomat”

Unul dintre primii și cei mai mari investitori în Centrul Vechi din București, antreprenorul Mugur Mihăescu, a avut, recent, o intervenție prin videoconferință, unde a purtat un dialog cu Victor Ciutacu pe tema boicutării companiilor cu capital austriac ce activează pe piața din România.

Acesta a exprimat o serie de comentarii față de declarațiile cancelarului austriac Karl Nehammer, care a spus că boicotul românilor împotriva companiilor cu capital austriac nu este o ideea bună, deoarece acesta s-ar putea solda cu ieșirea acestora de pe piață, ceea ce ar putea duce la pierderea unui număr foarte mare de locuri de muncă.

Mugur Mihăescu, reacție dură împotriva Austriei

În timpul intervenţiei lui Mugur Mihăescu, preşedintele AUR, George Simion, a anunţat, în direct, că fostul actor, actual antreprenor, a luat decizia de a se alătura Alianţei pentru Unirea Românilor.

„Eu nu pot să îi . Ok, să plece Petrom și OMV de aici și să extragă gaze și petrol de la ei din țară. La fel și lemn. Credeți că nu se găsesc firme care să scoată petrol și gaze în România pe redevente corecte?

Am putea să creștem redeventa de 2, 3 sau 4 ori, prin lege, în condiții de criză economică, pe o perioadă scurtă, de 3 ani, să zicem. Și atunci să alimentăm toți la Petrom și OMV, pentru că stim că banii se întorc la statul român.

Nu există să nu se poată, trebuie doar să te ducă capul. Dar ăștia nu au făcut niciun business în viața lor. Îmi spuneți mie că se vaită ăsta de răul nostru, ce o să facă săracii români fără ei”, a declarat Mugur Mihăescu, potrivit .

„Dacă clienții mei au carduri la bănci austriece, merg și scot cash de la bancomat”

„Fiecare picătura contează. Picătură cu picătură se umple oala. Eu am conturi doar la bănci românești, întotdeauna am lucrat bine cu ele. Carburant, mai nou, bag de la Rompetrol. Înainte mai băgam și de la ei. Nu mai servesc Red Bull.

Dacă clienții mei au , merg și scot cash de la bancomat. Nu am știut că și BCR este așa, dar se rezolvă într-o oră. Le spun angajaților să le spună clienților care au card BCR să meargă să scoată de la bancomat. Am fost în Viena, mi-a plăcut, nu-mi mai place. Vreți să avem o Europa așa cum o clamam, și doar o clamam, unită? Poporul ăsta este format din homo sapiens, suntem bipezi. Dacaă ai coloană vertebraă, nu stai capră. Noi de 33 de ani am vândut tot: justiție, industrie, termocentrale.”, a mai adăugat Mugur Mihăescu.