Ministrul Nazare: Am creat o nouă formulă de taxare a companiilor multinaționale. Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune (VIDEO)

Traian Avarvarei
13 aug. 2025, 13:15
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor, a anunțat, miercuri, o nouă formulă de taxare a companiilor multinaționale și a vorbit despre riscul unei recesiuni.

  • Ce a spus Nazare despre taxarea companiilor multinaționale
  • Ce a spus Nazare despre riscul de recesiune

Ce a spus Nazare despre taxarea companiilor multinaționale

„Încep prin a enumera măsurile care, cred eu, sunt importante ca impact economic mai ales pe zona de investiții.

Vom schimba paradigma în privința modului în care tratăm companiile multinaționale. Despre ele s-a vorbit foarte mult și s-a făcut destul de puțin în foarte mulți ani și vă spun din experiența mandatului de până acum că n-am găsit foarte multe urme de acțiune în ANAF în privința supravegherii transferurilor de profituri artificiale ale multinaționalelor. N-am găsit nici măcar o evidență clară a sumelor care sunt transferate către afiliați.

Deci începem un exercițiu complet nou care, în paralel, va însemna și o întărire a direcției de prețuri de transfer din ANAF, care a fost în ultimii 4 ani văduvită de multe resurse umane și materiale.

Efortul e mai amplu.

În evidențele ANAF există categorii de cheltuieli ale multinaționalelor în relația cu persoanele afiliate. Vorbim de management fee-uri, de cheltuieli de administrare, de proprietate intelectuală, dobânzi intra-grup și cheltuieli de consultanță. Vrem de acum să ne raportăm în special la aceste cheltuieli susceptibile, pricinoase ale multinaționalelor, prin care în mod tradițional se transferă profituri.

Vrem să schimbăm atitudinea de la o taxă pe cifra de afaceri a unei multinaționale, care în fapt previne creșterea economică și investițiile acelor companii, la o taxă care să vizeze zona prin care acele multinaționale își exportă profiturile.

Pe aceste 4 categorii de cheltuieli avem un volum calculat pentru 2024 de aproape 15 mlrd lei, în relația cu afiliații.

Am creat o nouă formulă de taxare, inspirați din base erotion tax, folosită în Statele Unite, cu un trigger de 3% pe aceste 4 categorii de cheltuieli, ca tot ce depășește acești 3% să fie considerat nedeductibil.

Practic, permitem niște cheltuieli deductibile la un nivel minimal de 3%. Tot ce depășește acest 3% este taxat cu 16%.

Ne așteptăm la un efect în creștere a impozitului pe profit și la o evidență mult mai clară a zonelor susceptibile în zona de export de profit a multinaționalelor.

Acest impozit va fi construit pentru 2026, având ca bază 2024.

Propunerea este ca noua taxă pe afiliați să înlocuiască impozitul pe cifra de afaceri care e acum la companiile de peste 50 de milioane de euro”, a explicat ministrul Finanțelor.

Ce a spus Nazare despre riscul de recesiune

„Facem asta pentru că vrem investiții, avem o creștere economică în decelerare, avem investiții străine care scad la primele 5 luni ale anului cu 30%, și trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune, având datele economice la zi, care ne indică că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru”, a mai declarat Alexandru Nazare.

Acesta a ținut apoi să sublinieze: „Nu trebuie să targetăm activitatea economică a multinaționalelor, ele trebuie să investească în România, trebuie să le încurajăm să vină la noi, să creeze plus-valoare și locuri de muncă. Dar, când vine vorba de cheltuieli cu afiliații, de cheltuieli de transfer, trebuie să plătească impozit pe profit în România”.

