Nazare: Bugetul pe 2026 e construit fără majorări de taxe și de TVA / Ce creștere economică vom avea anul acesta

Traian Avarvarei
23 feb. 2026, 10:25
Nazare: Bugetul pe 2026 e construit fără majorări de taxe și de TVA / Ce creștere economică vom avea anul acesta
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook
Cuprins
  1. Nazare: Nu avem alte taxe proiectate pentru 2026
  2. Bugetul e construit pe o creștere economică de peste 1%

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat că anul acesta România va reveni la o creștere economică de peste 1%. Ministrul a mai afirmat că bugetul pentru 2026 e construit fără majorări de taxe și fără creșterea TVA.

Nazare: Nu avem alte taxe proiectate pentru 2026

„Am spus-o, cred, în fiecare lună a anului trecut, și în septembrie, și în octombrie, și în noiembrie, și în decembrie. Și o spun și astăzi: nu avem această ipoteză de creștere a TVA-ului pentru 2026. Nu am operat cu această ipoteză în proiecția bugetară care este în lucru astăzi și nu avem alte taxe proiectate pentru 2026. Toate aceste lucruri iau în calcul faptul că măsurile adoptate anul trecut vor fi suficiente în acest an, în 2026, bineînțeles, alături de disciplina fiscal-bugetară, care este absolut necesară, astfel încât să ajungem la 6,2%”, a declarat Alexandru Nazare, la TVR Info.

Ministrul Finanțelor a afirmat apoi că guvernanții se străduiesc să facă un buget „responsabil” pe 2026, fără cheltuieli subevaluate și venituri supraevaluate, deoarece nu vor să mai repete „problemele din anii trecuți”.

Bugetul e construit pe o creștere economică de peste 1%

Nazare a mai afirmat că anul acesta România ar urma să înregistreze o creștere economică de peste 1%, susținută de fondurile europene, investițiile publice și încrederea investitorilor, care a dus deja la scăderea dobânzilor.

„Practic, am avut o ajustare a deficitului cash de aproape 1% din PIB, mai mare decât cea preconizată și peste ținta pe care am agreat-o cu Comisia Europeană. Acest lucru ne-a ajutat foarte mult la începutul lui 2026 și se vede în evoluția dobânzilor. (…)

Investitorii și piețele au căpătat mai multă încredere, pentru că au văzut că România a reușit un rezultat mai bun. Nu este o situație obișnuită, pentru că România surprindea, de obicei, în sens invers, cu deficite mai mari. Acum, am avut un deficit mai mic. (…)

Am reușit să reducem dobânzile într-un interval de aproape șapte luni și jumătate. Este o scădere semnificativă, care va ajuta foarte mult economia. Cu cât dobânzile scad mai mult, cu atât statul se poate împrumuta mai ieftin și rămân mai mulți bani în piață, atât pentru companii, cât și pentru persoane fizice”, a explicat ministrul Finanțelor, la TVR Info.

