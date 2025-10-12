Alexandru Nazare susține că în acest moment nu există un scenariu care să aibă în vedere o majorare a TVA la 24% în anul 2026. Ministrul Finanțelor publice nu respinge categoric această ipoteză, vehiculată de economiști.

Alexandru Nazare, despre majorarea TVA

Ministrul Finanțelor a declarat că în acest moment nu există un scenariu prin care să fie majorat anul viitor, în 2026. Alexandru Nazare spune că nu are în plan o astfel de măsură, dar nici nu o exclude categoric. Mai mulți experți au estimat că anul viitor va veni cu o nouă majorare de taxe și impozite pentru a reduce deficitul bugetar.

„Strategia noastră, pachetele 1 și 2, măsurile de consolidare se vor reflecta în 2026. Nu avem în acest moment în plan o creștere a TVA în 2026. Bineînțeles că există scenarii, evaluări în diverse zone, dar nu avem în plan o creștere a TVA”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul a precizat că majorări de taxe, precum cele din august, depind de construcția bugetară. Dacă viitorul buget va fi construit în mod realist, taxele și impozitele vor fi menținute la nivelul actual. El numește creșterea taxelor și impozitelor, „întâmplări” sau „accidente”, deși acestea sunt extrem de împovărătoare pentru românii de rând, puși să suporte criza provocată de el și de colegii săi.

„Construcția unui buget realist previne astfel de întâmplări în timpul anului, cu cât este mai realist, nu ne punem în situația de a avea astfel de accidente”, a mai spus Nazare.

Deficitul asumat pentru 2026

Alexandru Nazare s-a arătat încântat de atmosfera de la ECOFIN, reuniunea miniștrilor de Finanțe din . El a spus că aceștia au fost mai relaxați cu privire la România, comparativ cu ceea ce s-a întâmplat la precedenta întâlnire din luna iulie.

„Situația este mult ameliorată, atmosfera din ECOFIN e mult ameliorată față de iulie, când am fost aproape de suspendarea fondurilor europene. În momentul de față situația este mult atenuată, însă riscul nu a dispărut complet, va depinde și de ce facem în continuare”, a arătat ministrul.

Nazare a mai spus că deficitul bugetar negociat pentru acest an este aproape la fel de ridicat precum cel de anul trecut, de 8,4%. Aceasta în condițiile în care românii suportă politica de austeritate a guvernului Bolojan.

„În rectificarea bugetară am reușit să negociem un deficit de 8,4%. Sunt niște plusuri. Această cifră este consistentă. Un buget al anului 2026 să fie credibil, de la un trimestru la altul se vede o îmbunătățire a situației. Măsurile luate au avut efect, altfel, agențiile de rating nu ar fi confirmat. Ținta de deficit va fi anunțată când vom prezenta bugetul pe 2026, aceasta va fi spre 6 la sută”, a declarat Alexandru Nazare la Digi 24.

Alexandru Nazare confirmă că austeritatea a lovit în consum

Ministrul Finanțelor recunoaște că măsurile de austeritate, în special creșterea TVA și a accizelor au avut consecințe negative asupra consumului. El trage speranță că acest lucru nu va persista. Greu de crezut, însă, că își va reveni consumul în condițiile în care austeritatea va continua și în 2026.

„Am văzut datele privind scăderea consumului, ne așteptam să existe un astfel de moment, am văzut și o creștere în luna de dinainte de intrarea în vigoare a măsurilor. Evaluarea o putem face după câteva luni, nu cred că este o chestiune care să persiste”, a mai spus Nazare.

În aceste condiții, având în vedere ținta de deficit asumată, de 6% pentru anul viitor, este greu de crezut că nu vor urma și alte , și mai dure decât cele adoptate anul acesta. În plus, va urma, în luna aprilie, o scumpire la gazele naturale, similară celei înregistrate la energia electrică.

Guvernul a anunțat că nu va indexa pensiile și salariile cu rata inflației, nici în 2026. Or, în condițiile în care pensiile și salariile vor rămâne la nivelul din 2024, iar prețurile vor continua să crească, românii nu vor avea de unde să cheltuiască mai mult, iar consumul va continua să scadă.