Alexandru Nazare, , a dezvăluit detalii despre un nou caz de fraudă, descoperit de ANAF și DNA. Acesta a avut o reacție fermă în urma acestei descoperiri și a precizat că „nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege”.

Șeful de la Finanțe a împărtășit cu cetățenii faptul că astfel de descoperiri ocupă un loc primordial pe lista priorităților celor de la ANAF, deoarece aceasta este „singura cale spre un stat corect”.

Ce a explicat Nazare Potrivit ministrului, este vorba despre o infracțiune, o fraudă, în valoare de 29 de milioane de lei, în comerțul cu autoturisme second-hand. Nazare a precizat că firma care a comis o astfel de fraudă, a declarat valori neadevărate și nu a plătit impozitul datorat statului român.

„Nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege, iar dreptatea se restabilește atunci când banii care s-au scurs ani de zile din România prin mari scheme de fraudă și evaziune fiscală ajung, în sfârșit, acolo unde trebuie: la bugetul statului, pentru investițiile care contează cu adevărat – în educație, sănătate și alte priorități publice. Azi, o nouă schemă de fraudă a ieșit la lumină. Antifrauda ANAF și DNA au descoperit o fraudă de 29 milioane lei în comerțul cu autoturisme second-hand, printr-o schemă repetată de înșelăciune fiscală. Firma implicată a folosit abuziv regimul special de marjă, declarând valori fictive și evitând astfel plata taxelor datorate statului.

Mai mult decât atât, rețeaua nu era la prima abatere: prin mai multe firme înființate succesiv, aceiași reprezentanți acumulau datorii, apoi solicitau insolvența pentru a se sustrage de la plată”, a transmis Alexandru Nazare, pe

Ministrul Finanțelor: „Vom reuși curățarea pieței de jucători neloiali”

De asemenea, ministrul a explicat că prin folosirea instrumentelor digitale, prin realizarea unei analize de risc avansate și „mai ales” prin voință, lucrurile se vor regla pe piața din România.

Acesta a mărturisit că verificările efectuate de ANAF și DNA continuă în două județe ale țării, fără însă a menționa despre ce zone este vorba.

„Verificările ANAF continuă în două județe, în colaborare cu DNA, iar direcțiile regionale ale Antifraudei monitorizează în paralel transporturile intracomunitare de autoturisme la frontiera de vest a țării.

Prin instrumente digitale, analiză de risc avansată și, mai ales, prin voință, vom reuși curățarea pieței de jucători neloiali. Evaziunea fiscală nu este doar o infracțiune, ci un furt direct din buzunarul cetățeanului.