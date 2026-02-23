B1 Inregistrari!
Nazare: Inflația va începe să scadă din vară și ar putea ajunge la 4% până la finalul anului / Ce spune ministrul Finanțelor despre creșterea pensiilor

Traian Avarvarei
23 feb. 2026, 09:57
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Nazare despre inflație
  2. Nazare, despre pensii

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, prognozează că inflația ar urma să înceapă să scadă din vară și ar putea ajunge la 4% la finele anului. Ministrul a făcut declarații și despre pensii.

Ce spune Nazare despre inflație

„Perspectivele sunt cele oferite de analizele BNR. Inflația va intra pe un trend de decelerare din vară. Nu vreau nici să cresc așteptările, nici să minimizez situația. Inflația, într-adevăr, va fi persistentă până atunci. Dar noi nu am spus, în urmă cu șase luni, când am preluat guvernarea, că inflația va scădea brusc.

Am spus că va dura cel puțin un an până când vor apărea primele semne. Și undeva în această vară, în iulie–august, vom avea o scădere a inflației, care, după prognoza BNR, va merge spre 4% la final de an. Astfel, finalul acestui an ne va prinde cu un alt trend al inflației, care va reintra spre intervalul de referință”, a declarat Alexandru Nazare, la TVR Info.

Nazare, despre pensii

Ministrul Finanțelor a mai afirmat că e „prematur” să vorbească acum despre creșterea pensiilor: „Îmi doresc foarte mult să fim în situația în care, pe baza evoluțiilor lunare, pe baza execuției bugetare (…) și a modului în care va evolua anul 2026, să putem arăta o îmbunătățire semnificativă a situației din care am venit. Altfel, ar fi doar promisiuni sau angajamente”.

Alexandru Nazare a punctat apoi că el nu vrea să facă promisiuni fără acoperire și că „trebuie să schimbăm modul în care am făcut-o în trecut, să facem creșteri de salarii și creșteri de pensii fără să avem sursele pentru aceste creșteri”.

