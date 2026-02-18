Decizia Curții Constituționale privind constituționalitatea reformei pensiilor magistraților a generat reacții rapide în zona economică și guvernamentală. Ministrul Finanțelor susține că verdictul are implicații care depășesc cadrul juridic și influențează direct stabilitatea bugetară și credibilitatea externă a României.

Cum interpretează Ministerul Finanțelor decizia CCR

, Alexandru Nazare, a transmis că hotărârea Curtea Constituțională a României confirmă un demers considerat necesar pentru echilibrarea sistemului public. „Reforma pensiilor este constituțională. Un pas necesar pentru corectitudine și stabilitate bugetară.”

Oficialul a subliniat că decizia nu are doar o miză legală, ci transmite un mesaj așteptat de societate, într-un context marcat de presiuni asupra finanțelor publice.

În mesajul public, ministrul a descris hotărârea CCR ca pe un element esențial al unui proces mai amplu de reformă economică. „Decizia de astăzi privind reforma pensiilor speciale nu este doar una juridică, ci și un semnal de corectitudine așteptat de întreaga societate. Este piesa lipsă dintr-un puzzle al normalității.”

El a legat această etapă de reașezarea economiei pe baze sustenabile, cu efecte directe asupra deficitului și capacității statului de a finanța investiții pe termen lung.

Cum leagă Guvernul reforma de relația cu Comisia Europeană

Alexandru Nazare a amintit că, în primele luni de mandat, prioritatea a fost recâștigarea credibilității în dialogul cu instituțiile europene.

„În primele 7 luni de la preluarea actualului mandat am pus accent pe restabilirea unei relații corecte cu Comisia Europeană, pentru a putea negocia cu credibilitate forma PNRR pe care o avem astăzi.”

În acest cadru, reforma pensiilor speciale apare ca un element-cheie pentru evitarea riscurilor legate de fondurile europene.

Ce rezultate invocă ministrul în negocierile recente

Ministrul Finanțelor a enumerat proiectele și alocările obținute în urma discuțiilor cu partenerii externi.

„Prin discuții şi negocieri intense am reușit să salvăm finanțarea unor proiecte esențiale, precum Autostrada Moldovei, să obținem a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE.”

Potrivit acestuia, întreaga construcție de credibilitate ar fi fost pusă sub semnul întrebării fără decizia , relatează Antena3.

Care sunt efectele pe termen mediu și lung

a explicat explicit care sunt consecințele avute în vedere după verdictul Curții: „Sunt 2 efecte pe termen mediu și lung pe care le luăm în considerare, odată cu decizia de azi:”

Primul vizează presiunea asupra bugetului: „Reducem povara bugetului. Diminuăm cheltuielile statului cu pensiile speciale, ceea ce poate crea spațiul fiscal-bugetar necesar pentru a direcționa, în timp, resursele acolo unde este cu adevărat nevoie.”

Al doilea efect ține de poziția României în plan extern: „Credibilitate externă. Este încă un semnal pe care România îl transmite partenerilor internaționali: că are capacitatea să își ducă reformele la capăt.”

Ministrul avertizează însă că întârzierile pot costa: „Acest interval ne poate costa însă 231 de milioane de euro din PNRR.”