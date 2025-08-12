Nazare: Toleranță zero pentru marii datornici. ANAF lansează controale de integritate

Ministerul Finanțelor și ANAF schimbă strategia în fața marilor companii care acumulează datorii fiscale uriașe și își amână plata ani la rând. Ministrul Alexandru Nazare a cerut declanșarea unor controale de integritate asupra unor contribuabili „de dimensiune economică semnificativă” suspectați de practici abuzive și protecție la nivel înalt.

Un exemplu dat public: un producător autohton de țigări cu obligații fiscale curente de peste 600 milioane lei, inclusiv peste 300 milioane lei reprezentând accize neplătite. Alte situații de acest fel au vizat decizii succesive de eșalonări, restructurări, înlesniri și amânări la plată, ce datează de mulți ani, plus suspendări și contestări obținute în instanțe, în condiții cel puțin discutabile.

Nazare afirmă că noua conducere a ANAF va prioritiza echitatea în colectare: aceeași regulă pentru toate categoriile de contribuabili – de la IMM-uri la giganți industriali. „Eșalonarea trebuie să fie un sprijin pentru cei de bună credință, nu o scuză pentru abuzuri”, precizează ministrul.

Cheia acestei schimbări ar fi divizia de Integritate a ANAF, structură care va investiga atât companiile, cât și funcționarii responsabili de supravegherea lor. Obiectivul: restabilirea încrederii în instituție și oprirea pierderilor la buget cauzate de tergiversarea plății taxelor.