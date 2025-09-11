Alexandru Nazare, , se află în perioada 11 – 13 septembrie 2025 într-o vizită de lucru la Washington D.C., Statele Unite ale Americii. Scopul acestei deplasări este consolidarea dialogului economic și financiar cu partenerii americani și atragerea de noi investiții în sectoare-cheie pentru România, precum energia, infrastructura și tehnologia.

Vizita marchează o etapă importantă în relațiile bilaterale dintre România și Statele Unite, având în vedere potențialul ridicat al economiei românești și interesul tot mai mare al investitorilor americani pentru regiune.

Ce a transmis ministrul Finanțelor

Într-o declarație oficială, Alexandru Nazare a subliniat importanța vizitei. Prin aceasta, România își propune să transmită un mesaj de stabilitate și predictibilitate pentru mediul de afaceri, oferind investitorilor garanții că proiectele majore de dezvoltare vor fi susținute pe termen lung.

„Vizita la Washington D.C. are o miză strategică, fiind un pas esențial în cultivarea unor relații solide cu administrația americană și cu principalii actori financiari de pe Wall Street. Prin acest dialog direct și substanțial, ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani. Atragerea de investiții pe termen lung și consolidarea cooperării economice bilaterale sunt piloni fundamentali pentru dezvoltarea durabilã a țării noastre. Suntem încrezători că această misiune va deschide noi căi de finanțare și va contribui la creșterea economică a României”, a declarat ministrul Finanțelor, conform unui

Cu cine se va întâlni ministrul

Pe agenda se află o serie de întâlniri cu reprezentanți ai mediului financiar-bancar american, dar și cu instituții guvernamentale de la Washington. În cadrul acestor discuții, accentul va fi pus pe prezentarea oportunităților investiționale din România și pe modalitățile de colaborare pe termen lung.

Un element esențial al programului îl reprezintă întâlnirile cu potențiali investitori și mari finanțatori americani. Acestea vizează alinierea obiectivelor strategice ale României în materie de investiții cu interesele și resursele disponibile pe piața americană.

Conform Ministerului Finanțelor, sunt vizate sectoare cu un potențial ridicat de creștere, precum energia, infrastructura și tehnologia. România dorește să se poziționeze ca un partener de încredere pentru capitalul american, într-un context regional în care securitatea energetică și dezvoltarea infrastructurii sunt prioritare, arată documentul emis.

Dialog cu Departamentul de Comerț al SUA

Un alt punct important al vizitei îl constituie discuțiile programate cu Departamentul de Comerț al Statelor Unite. Aceste întâlniri vor aborda modalitățile prin care România poate accesa resurse financiare și expertiză tehnică pentru implementarea unor proiecte de investiții de mare anvergură.

În cadrul acestor dialoguri, se va insista asupra consolidării cooperării bilaterale, astfel încât România să beneficieze de programe și parteneriate capabile să accelereze modernizarea infrastructurii naționale și să stimuleze competitivitatea economiei românești pe piețele internaționale.

Beneficiile așteptate pentru România

Oficialii români susțin că atragerea de investiții americane nu este doar o chestiune economică, ci și una strategică, cu impact pe termen lung asupra stabilității și securității țării. Consolidarea relațiilor economice cu Statele Unite este privită drept un factor de siguranță într-un context geopolitic complex, dar și ca o garanție pentru sustenabilitatea dezvoltării.

Un pas în consolidarea parteneriatului bilateral

Vizita ministrului Alexandru Nazare la Washington este parte a unei strategii mai ample prin care România caută să-și consolideze profilul internațional și să devină un pol de stabilitate economică în Europa Centrală și de Est.

Întărirea parteneriatului cu Statele Unite, atât pe dimensiunea economică, cât și pe cea financiară, este considerată crucială pentru viitorul țării. Delegația română speră că discuțiile de la Washington vor crea premisele pentru noi acorduri și colaborări concrete în perioada următoare.