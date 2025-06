Negocierile pentru pachetul fiscal sunt departe de final. Marius Budăi: „Sunt anumite chestiuni care încă n-au fost puse la punct” (VIDEO)

Negocierile dintre și PNL, USR și UDMR pe pachetul de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar sunt departe de final. Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi (PSD) confirmă că nu există un acord pe programul de guvernare.

Marius Budăi a avut o intervenție în emisiunea Talk B1, difuzată de B1 TV, în care a vorbit despre stadiul negocierilor pe pachetul de măsuri fiscale, dar și pentru formarea viitorului guvern. Potrivit spuselor sale, în acest moment nu s-a agreat nici o soluție. Mai mult, a confirmat politicianul PSD, nu există un acord sau măcar semne că s-ar putea ajunge la o înțelegere nici cu privire la viitorul premier.

În schimb, deși negocierile sunt în impas, Marius Budăi a ținut să dea asigurări că partidul său este responsabil pentru că participă la discuții,

„Este ceea ce am spus de la început și ceea ce a spus și președintele. Noi ne dorim și am demonstrat, prin faptul că participăm la discuții, că suntem responsabili. Dar finalul acestor discuții nu-l cunoaștem acum pentru că vedeți, și este normal, că avem asupra unor … opinii diferite. Este normal să fie așa atât timp cât dialogul este constructiv”, a spus .

PSD se codește să intre la guvernare

În acest context, Marius Budăi a precizat că PSD nu a luat o hotărâre cu privire la participarea într-un viitor . El a spus că partidul a dat dovadă de transparență și a spus că va lua o decizie în funcție de programul de guvernare. PSD a condus guvernul României în ultimii doi ani când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB.

„Da toate variantele sunt pe masă pentru că noi PSD am fost transparenți de la început și am spus că vom hotărî dacă intrăm la guvernare în momentul în care vom avea lista finală cu măsurile agreate, Am spus de la început că nu vom pune bețe în roate pe ceea ce înseamnă stabilirea unui guvern”, a mai spus Marius Budăi.

Politicianul PSD a confirmat că nu există un acord cu privire la pachetul de măsuri fiscale menit să reechilibreze bugetul. El a declarat că parte din accest program de guvernare a fost agreat.

„Din ce știu eu încă nu. Sunt anumite chestiuni, din ce am discutat și aici, care încă nu sunt puse la punct. Dar, în mare parte lucrurile au fost agreate. Nu fac parte din acel grup, vă spun doar ce am discutat cu colegii”, a precizat Budăi.