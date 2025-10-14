Netflix face marele anunț! Așteptarea fanilor a luat sfârșit. se întoarce pe micile ecrane. Sezonul 4 al serialului apare la începutul lui 2026 și va fi împărțit în două părți. Prima jumătate a celui de-al patrulea sezon va fi disponibilă din 29 ianuarie 2026. A doua parte va apărea pe 26 februarie 2026.

Serialul „Bridgerton” revine pe Netflix

În cel de-al patrulea sezon, reflectorul se mută asupra lui Benedict Bridgerton (Luke Thompson), al doilea fiu al familiei și poate cel mai boem dintre toți. Deși frații săi, Anthony și Colin, și-au găsit deja fericirea conjugală, Benedict Bridgerton nu pare dornic să le urmeze exemplul. Însă, totul se schimbă când o întâlnește pe misterioasa domnișoară în argintiu, la un bal mascat organizat chiar de mama sa.

Fanii îi vor regăsi în noul sezon pe Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Regina Charlotte), dar și personaje noi printre care Yerin Ha (Sophie Baek), Isabella Wei (Posy Li) și Katie Leung (Lady Araminta Gun), care vor adăuga prospețime și mister universului londonez al secolului al XIX-lea.

Sezonul 4 al „Bridgerton” revine pe Netflix

Lansat în anul 2020, Bridgerton a devenit într-un timp foarte scurt unul dintre cele mai urmărite seriale Netflix din toate timpurile, redefinind percepția dramei de epocă. Succesul global al seriei a transformat numele „Bridgerton” într-un brand de lifestyle.

Netflix și Shondaland par hotărâte să extindă universul pe termen lung, iar povestea familiei Bridgerton promite să rămână un reper al romantismului modern reinterpretat.