Nicolae Ciucă, despre candidatura lui Cătălin Cîrstoiu la Primăria Capitalei: „Am considerat că este din nou momentul să lăsăm de o parte orice orgoliu” (VIDEO)

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat în conferința de prezentare a candidatului comun PSD-PNL pentru Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu, că s-a ajuns la această soluție politică pentru că românii așteaptă normalitate de la politicieni iar coaliția și-a asumat să lase la o parte orgoliile:

„Este o mare bucurie după mult timp să ne aflăm astăzi la lansarea candidatului pentru Primăria București, susținut de coaliția formată din PNL și PSD. Actvitatea politică în țara noastră este percepută de români ca fiind una egoistă, în care politicienii sunt interesați mai mult de ceea ce se întâmplă cu ei și nu ceea ce se întâmplă cu cetățenii. Acest lucru, această stare de fapt se poate schimba.

De când am intrat în Armată până acum am fost în slujba țării și în slujba românilor. Când țării i-a fost mai greu, când eram după o perioadă de instabilitate politică, când ne aflam într-o succesiune și suprapunere de crize am considerat că este din nou momentul să lăsăm de o parte orice orgoliu, să lăsăm de o parte tot ce a însemnat istoria confruntării politice dintre cele două cele mai mari partide ale vieții politice din România și să construim această coaliție care și-a asumat responsabilitatea trecerii României prin toate aceste situații dificile. Chiar dacă astăzi de ziua fericirii, nu am adus fericire, cred că am adus normalitate care este așteptată de către toți românii.

Este un model probat practic în realitate de aceea decizia noastră a fost ca la alegerile europarlamentare pe acest model să dăm dovadă de unitate nu de dezbinare, să creăm o listă comună o echipă puternică cu care să prezentăm mai bine interesele României, interesele românilor în cadrul instituțiilor europene. Pe acest model am considerat că este oportun și necesar să venim cu un proiect comun și să venim cu un candidat comun”.