Nicolae Ciucă, despre execuția bugetară: România își respectă angajamentul de reducere a deficitului / Am îmbunătățit colectarea / Absorbția fondurilor europene a crescut cu 16,4%

Execuția bugetară este o radiografie corectă a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului în primele șase luni, a declarat premierul Nicolae Ciucă, liderul PNL.

Ce a spus premierul Nicolae Ciucă despre execuția bugetară

Liberalul a tras câteva concluzii în ceea ce privește execuția bugetară pe primele șase luni.

„România își respectă angajamentul de reducere a deficitului public, acesta fiind pe primele șase luni 1,71% din PIB (față de 2,86%, cât era în aceeași perioadă din 2021). Așa cum ne-am asumat, am îmbunătățit colectarea și am ajuns la 8,1% (faţă de 7,5% din PIB anul trecut). Veniturile au crescut cu 22,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce cheltuielile au crescut cu 14,3%, menţinându-se sub nivelul de creștere a veniturilor”, a scris Nicolae Ciucă, miercuri, pe Facebook.

Totodată, potrivit premierului, a crescut cu 16,4%, raportat la perioada similară a anului trecut.

„În pofida crizelor succesive cărora trebuie să le facem faţă, măsurile pe care le-am luat pentru protejarea economiei şi a cetăţenilor s-au reflectat în creşterea veniturilor şi în menţinerea cheltuielilor bugetare sub creşterea valorii nominale a PIB. În centrul tuturor deciziilor pe care le luăm în aceste vremuri stă interesul românilor și interesul țării”, a mai spus Nicolae Ciucă.