Nicolae Ciucă, discuție cu președinta Parlamentului European despre aderarea României la spațiul Schengen și susținerea parcursului european al Republicii Moldova

Premierul Nicolae Ciucă, liderul PNL, a avut o întrevedere cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European. Printre altele, cei doi au vorbit despre

Nicolae Ciucă și Roberta Metsola au abordat subiectele aflate acum pe agenda UE, dar au vorbit și despre viitorul Partidului Popular European (PPE) și despre extinderea spațiului Schengen.

„Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a reiterat, și cu această ocazie, că aderarea României la spațiul Schengen este o prioritate pentru țara noastră și a punctat că ne bazăm pe sprijinul total al Parlamentului European pentru îndeplinirea acestui obiectiv”, se arată într-un comunicat.

In my first meeting with I stressed 🇷🇴 readiness to partner with and invited her to Romania. Underlined also that we count on full support for Schengen accession.

