Nicolae Ciucă: Sper ca PNL să-și găsească echilibrul, rostul și direcția. În politica românescă este nevoie de oameni noi

Premierul Nicolae Ciucă a susținut declarații de presă, duminică, la congresul extraordinar al Partidului Naţional Liberal de la Palatul Parlamentului. Liberalii s-au reunit pentru alegerea noului președinte, după ce Florin Cîțu și-a dat demisia de la conducerea partidului. Premierul Nicolae Ciucă este singurul candidat pentru această funcție.

„Partidul Național Liberal va vota moțiunea pe care am depus-o „Uniți pentru o Românie stabilă și puternică. Sper ca prin acest demers asumat, PNL să-și găsească echilibrul. Nu suntem într-o situație simplă, dar am convingerea ca vom putea sa ne găsim un rost si o direcție. Trăim într-o situație geopolitică deosebit de gravă, iar pentru noi, cel mai important obiective este să guvernăm țară. Important este să avem stabilitatea necesară să putem să guvernăm țara. Nu sunt un om cu experiență politică ceea ce poate să constituie un atu. Cred că în politica românescă este nevoie si de oameni noi. Prin tot ceea ce am reușit să asigura pana acum, echilibrul necesar pentru funcționarea guvernului va coaliției se va întâmpla si in interiorul partidului”, a declarat Nicolae Ciucă.