Nicolae Robu: E inadmisibil pentru orice prim-ministru să folosească banii țării pentru a-și cumpăra voturi în alegerile din partidul său / Majoritatea colegilor știu că dacă Florin Cîțu ar ajunge președinte PNL, PNL ar fi pierdut

Liberalul Nicolae Robu l-a acuzat pe premierul Florin Cîțu că i-a ignorat total pe primari timp de nouă luni, iar acum, când s-a ajuns la interesul electoral personal, a vrut să lanseze PNDL 3 „la ceas de noapte, prin OUG”. Fostul primar al Timișoarei spune că atât edilii liberali, cât și majoritatea colegilor din partid știu că PNL „ar fi pierdut” dacă Florin Cîțu ar câștiga competiția internă, la fel cum „România va fi pierdută” dacă mai rămâne mult prim-ministru.

Nicolae Robu (PNL) îl critică pe Florin Cîțu

„Este inadmisibil pt ORICE PRIM-MINISTRU să folosească banii țării pt a-și atrage -mai direct spus: cumpăra!- voturi în alegerile din partidul său! Evident că țara are nevoie de investiții! Dincolo de politicianisme, atât de străine mie, inițiativele psd-iste PNDL1 și PNDL2 au fost bune pt țară, cu toate minusurile lor, doar nimic nu e perfect! Eu, ca Primar PNL, în război continuu cu PSD-ul aflat la guvernare atunci, am depus 10 proiecte pe PNDL2 și am obținut finanțare pt 6 din ele. Repet: cu PSD la guvernare!”, a scris Nicolae Robu, pe Facebook.

Fostul primar spune că PNDL 3, indiferent cum s-ar numi el este necesar și „chiar vital” pentru anumite comunități locale din țară.

„PNDL3 sau cum s-o fi el numind este nu doar oportun, ci necesar, chiar vital pt unele unități administrativ-teritoriale fără șanse de accedere la alte finanțări! Dar, ce credibilitate că ești de bună credință poți avea, ca Prim-ministru, când timp de 9 luni de zile de când deții funcția, n-ai lansat PNDL3, iar acum, vrei să o faci la ceas de noapte, prin OUG?! O asemenea penibilitate – «urgență» în interes personal al unui foarte suspus- nu s-a mai pomenit în cei peste 30 de ani de la Revoluție decât la Ordonanța 13! Cum poți subestima, ca Prim-ministru, inteligența partenerilor politici, a colegilor de partid, a adversarilor, a poporului -până la urmă-, procedând astfel?!”, a adăugat Nicolae Robu.

El a comparat situația lui Florin Cîțu cu cazul lui Gigi Becali.

„Oricine înțelege că tot ce urmărește dl Prim-ministru, procedând astfel, este să-și cumpere voturi de la Primarii PNL!. Numai că d-lui Cîțu îi scapă pățania d-lui Gigi Becali! V-o reamintesc: omul a dat bani proprii -și mulți bani!- unor sinistrați de la inundații, sperând că astfel toți beneficiarii îl vor vota și când colo, ce să vezi: ZERO VOTURI! Oamenii au luat banii, dar au votat după cu totul alte criterii! Așa veți păți și dv, d-le Cîțu! Primarii vor lua banii, doar au nevoie de ei pt comunitățile lor, dar NU VĂ VOR VOTA, pe de o parte, pt că ei înțeleg că gestul dv este unul meschin, iar pe de altă parte, pt că ei nu vă iartă că până când ați ajuns la interesul dv electoral personal, i-ați ignorat total, de 9 luni! Și, în plus, ca să fiu, până la capăt eu însumi -eu însumi, apreciat de unii, dezavuat de alții (de mai mulți, dezavuat, în România de astăzi, o știu prea bine!), adaug: pt că Primarii PNL și majoritatea celorlalți colegi înțeleg foarte bine că dacă ați ajunge Președinte al PNL, PNL-ul ar fi pierdut! Așa cum dacă mai rămâneți mult Prim-ministru, România va fi pierdută!”, a conchis Nicolae Robu.