Nicolae Robu: „Sper să se stingă tensiunile care au fost în mod inevitabil cu ocazia încheierii acestei alianțe”

Nicolae Robu, candidatul PSD-PNL pentru primăria Timișoara, a vorbit într-o intervenție pentru News Pass, cu Laura Chiriac, despre tensiunile din PNL Timiș. Acesta a precizat că speră ca starea tensionată din partid să dispară, după ce coaliția a stabilit strategia pentru alegerile locale:

„Sper să se stingă tensiunile care au fost în mod inevitabil cu ocazia încheierii acestei alianțe în termenii în care a fost încheiată aici la noi, în județul Timiș. Trebuie să privim lucrurile și prin prismă omenească, pur și simplu. Când asumi responsabilități publice, dincolo de interesele personale sigur că trebuie să pui interesele colective la un alt nivel”.

În ceea ce privește alegerile pentru primăria Capitalei, Nicolae Robu are încredere că medicul Cîrstoiu va reuși să câștige alegerile:

„Așa cum l-am văzut eu, în câteva apariții pe domnul doctor, consider că are foarte mare potențial. Avea o dezinvoltură și a arătat că este stăpân pe dânsul în tot ceea ce vorbește, în tot ceea ce spune. Este foarte cumpătat, nu se hazardează, vorbește ca un om care a avut responsabilități și știe ce înseamnă asta. Mi-a lăsat o impresie foarte bună și sper să aibă și timp suficient și cred că are timp suficient pentru a se promova pentru a și câștiga cu calitățile pe care le arată, fără îndoială”.