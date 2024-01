Nicușor Dan a explicat de ce a respins mai multe solicitări de protest în Capitală și de ce a avizat una singură, semnată de doi avocați ai partidului Dianei Șoșoacă (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a explicat vineri, pentru B1 TV, de ce a respins mai multe solicitări de proteste ale fermierilor și transportatorilor în București și de ce a acceptat-o, într-un final, pe una dintre ele, aceasta fiind semnată de doi avocați ai SOS România, partidul condus de senatoarea Diana Șoșoacă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

De ce a respins Dan mai multe solicitări de protest și pe una dintre ele a avizat-o

„E o diferență. Deci au fost vreo 4 – 5 solicitări pe care le-am respins că nu aveau toate elementele – câți oameni vin, de unde vin, pe unde pleacă, apoi a fost acea solicitare pentru 15.000 de utilaje cu precizarea expresă că vor bloca Piața Victoriei și toate bulevardele care intră în Piața Victoriei, ceea ce , apoi am avut această cerere care s-a discutat în Comisie ieri pentru 200 de utilaje, 5.000 de oameni. Solicitarea a fost pentru Piața Victoriei. În urma discuției din Comisie, am aprobat solicitarea pentru parcarea din Piața Constituției. Diferența esențială e că nu se afectează traficul rutier”, a explicat Nicușor Dan.

Întrebat dacă a văzut cine a formulat această solicitare, primarul general a răspuns: „Da, da, am văzut numele solicitantului. Noi aplicăm legea. Așa cum am spus, am respins niște solicitări că nu aveau elementele prevăzute de lege, am respins un protest că încălca prevederea legală care spune că nu trebuie să afectezi circulația, desfășurarea activității în oraș, și am aprobat acest protest la solicitarea unui cetățean, așa cum am aprobat o mie de alte proteste, pentru că îndeplinea condițiile legale”.

Solicitarea de protest avizată, semnată de avocați ai SOS România

Moderatoarea a precizat apoi că semnatarii cererii sunt doi dintre avocații SOS România, partidul condus de Diana Șoșoacă. Aceștia nu au legătură cu fermierii.

„Dacă noi am fi avut simultan mai multe cereri, ne-am fi uitat și la criteriul reprezentativității (…), dar atâta timp cât nu am avut din partea organismelor reprezentative ale fermierilor sau transportatorilor solicitări… Am avut o solicitare care întrunea condițiile legale, a trebuit s-o aprobăm, cum am aprobat o mie de alte proteste”, a explicat apoi Nicușor Dan.

Traficul din București nu va fi îngreunat de protestul fermierilor și transportatorilor

Acesta a precizat apoi că și în Comisia în care s-a discutat cererea sunt reprezentați Poliția, Poliția Rutieră și Jandarmeria. A fost semnat un protocol între organizator, primar și reprezentanții acestor instituții, iar protocolul spune cum se desfășoară protestul și obligă organizatorul să comunice instituțiilor de ordine numerele de identificare ale mașinilor și un număr de organizatori cu care poliția și jandarmeria să fie în contact pe parcursul manifestației.

Nicușor Dan a spus în final că se mai întâmplă ca să fie mai mare, dar „organele de ordine știu să lucreze cu asta și dacă se depășește numărul, nu e o problemă că nu a fost niciodată”.