Acasa » Politică » Cum explică Nicușor Dan demiterea lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele” (VIDEO)

Ana Maria
21 nov. 2025, 12:57
Sursa foto: Ludovic Orban / Facebook
Cuprins
  1. De ce l-a demis pe Ludovic Orban? Care este contextul
  2. Ce a tensionat relația dintre Nicușor Dan și Ludovic Orban
  3. Ce a spus Ludovic Orban despre declarațiile sale publice

Președintele României a explicat de ce l-a demis pe Ludovic Orban. Nicușor Dan a vorbit, vineri, pentru prima dată despre demiterea fostului său consilier. Întrebat de ce a luat decizia de a-l concedia, șeful statului a explicat că aceasta a fost cauzată de exprimarea publică a unor poziții diferite față de ale sale.

„Eu cred că oriunde în lume asta, în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier și consilierul ăla, în mod repetat, spune alteva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă și îi spune calm și ferm: ‘îmi pare rău, nu mai putem continua’. Și în momentul ăla consilierul scrie o demisie și ei, împreună, comunică ‘ne-am despărțit amiabil’. Asta cred eu că trebuia să se întâmple. Uneori se mai întâmplă telenovele”, a declarat Nicușor Dan.

De ce l-a demis pe Ludovic Orban? Care este contextul

Ludovic Orban a fost eliberat din funcția de consilier prezidențial la doar o lună și jumătate după numire. Acesta a fost un actor important în cariera politică a lui Nicușor Dan. L-a susținut decisiv în 2020, în calitate de președinte PNL, când a optat pentru sprijinirea lui Dan ca independent la Primăria Capitalei.

Administrația Prezidențială a anunțat oficial că despărțirea a avut loc de comun acord, în termeni amiabili, iar președintele i-a mulțumit lui Orban pentru activitate.

Ce a tensionat relația dintre Nicușor Dan și Ludovic Orban

Surse politice susțin că președintele a fost iritat de declarațiile făcute de Ludovic Orban, în care acesta critica USR pentru folosirea imaginii lui Nicușor Dan în campania electorală pentru Primăria București, informează G4Media.

Orban declarase recent că cei de la USR folosesc imaginea lui Nicușor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei și acest lucru va ajunge să îi enerveze pe simpatizanții președintelui, prin faptul că abuzează de imaginea lui.

Ce a spus Ludovic Orban despre declarațiile sale publice

Într-o intervenție la B1TV, fostul consilier a ținut să precizeze că toate ieșirile și declarațiile sale publice au fost convenite anterior cu șeful statului. El susține că a avut acceptul lui Nicușor Dan pentru toate declarațiile și afirmațiile pe care le-a făcut.

„Eu am comunicat permanent cu președintele Nicușor Dan. Acțiunea mea ca și consilier prezidențial, aparițiile publice pe care le-am avut au fost făcute la înțelegere cu președintele României și pe niște linii de comunicare pe care le-am convenit de comun acord. (…) Puteți să urmăriți toate declarațiile mele de-a lungul acestei scurte perioade în care a fost ca și consilier.

Inclusiv faptul că am fost prezent în media este tot rezultatul înțelegerii pe care am avut-o cu președintele României. Aici al aș vrea să se înțeleagă foarte limpede. Am fost demis pentru că nu mi-am făcut treaba, nu pentru că nu am încercat să fiu util. Eu am fost invitat să fac parte din această echipă, nu am cerut eu”, a afirmat Orban.

