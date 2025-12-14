B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan explică despărțirea de Ludovic Orban. Ce a rupt colaborarea de la Cotroceni

Nicușor Dan explică despărțirea de Ludovic Orban. Ce a rupt colaborarea de la Cotroceni

Iulia Petcu
14 dec. 2025, 09:16
Nicușor Dan explică despărțirea de Ludovic Orban. Ce a rupt colaborarea de la Cotroceni
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cum explică Nicușor Dan ruptura produsă în echipa prezidențială
  2. Care este versiunea lui Ludovic Orban asupra încheierii colaborării
  3. Ce viziune are Orban asupra rolului instituției prezidențiale

Președintele Nicușor Dan a explicat public motivele care au stat la baza eliberării din funcție a consilierului prezidențial Ludovic Orban, la scurt timp după numirea acestuia. Declarațiile au generat reacții contradictorii, completate ulterior de poziția fostului consilier și de clarificări privind alte controverse recente din jurul șefului statului.

Cum explică Nicușor Dan ruptura produsă în echipa prezidențială

Invitat într-o emisiune difuzată sâmbătă seara la Kanal D, Nicușor Dan a susținut că despărțirea de Ludovic Orban a fost determinată de probleme serioase de coerență publică. Președintele a afirmat clar că mesajele contradictorii transmise de consilier și șeful statului subminau autoritatea instituției și afectau credibilitatea Administrației Prezidențiale.

„Nu se poate ca preşedintele să spună una dimineaţă la conferinţa de presă şi seara consilierul său să spună exact invers la televizorul unde este invitat. Ăsta este motivul pentru care am avut o discuţie cu domnul Orban şi i-am spus că nu putem să continuăm.” a declarat președintele.

Nicușor Dan a precizat că Orban a fost informat direct despre decizie, nu prin intermediul presei, comparând situația cu plecarea „elegantă” a unui alt consilier, Cristian Diaconescu. Deși a recunoscut contribuția lui Orban la victoria electorală din 2020, președintele a insistat că disciplina comunicării rămâne esențială într-o instituție-cheie a statului.

Care este versiunea lui Ludovic Orban asupra încheierii colaborării

Ludovic Orban a respins public ideea unui conflict cu președintele, prezentând o interpretare diferită a evenimentelor, într-o emisiune difuzată la Prima TV. Fostul consilier a susținut că nu a existat nicio confruntare directă și că activitatea sa nu a fost criticată oficial.

„N-am intrat în conflict. Nu am avut nicio discuţie în contradictoriu. Nu mi s-a făcut nicio observaţie, nicio critică pentru nimic din ceea ce am spus şi am făcut în calitate de consilier prezidenţial”, a declarat Orban, potrivit Libertatea.

Acesta a menționat că singura observație primită a vizat folosirea imaginii președintelui de către USR în campania pentru Primăria Capitalei, susținând că, dimpotrivă, a încercat să protejeze imaginea șefului statului. Orban a evitat detalii despre discuția finală, precizând doar că decizia aparține exclusiv președintelui.

Ce viziune are Orban asupra rolului instituției prezidențiale

În același context, Ludovic Orban a formulat o critică mai largă la adresa modului de funcționare a Administrației Prezidențiale, pledând pentru mai multă deschidere și mai puțină rigiditate birocratică. „Instituţia prezidenţială ar trebui să fie cea mai democratică instituţie, nu să fie ca o cazemată păzită de SPP din toate direcţiile, cu camere de luat vederi”, a afirmat acesta.

Administrația Prezidențială a anunțat oficial, pe 18 octombrie, încetarea colaborării în termeni amiabili, deși surse interne au indicat nemulțumiri legate de declarații politice recente.

Tags:
Citește și...
Promisiune electorală și realitate guvernamentală. Cum justifică președintele majorarea TVA
Politică
Promisiune electorală și realitate guvernamentală. Cum justifică președintele majorarea TVA
Când va fi desecretizată ședința CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidenţiale. Anunțul președintelui Nicușor Dan
Politică
Când va fi desecretizată ședința CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidenţiale. Anunțul președintelui Nicușor Dan
Nicuşor Dan explică poziția de mediator în coaliția de guvernare. Ce spune despre zvonurile despre un blat cu PSD
Politică
Nicuşor Dan explică poziția de mediator în coaliția de guvernare. Ce spune despre zvonurile despre un blat cu PSD
Eliminarea prescripției răspunderii penale pentru faptele grave. Soluția prin care marii corupți n-ar mai scăpa de condamnări (VIDEO)
Politică
Eliminarea prescripției răspunderii penale pentru faptele grave. Soluția prin care marii corupți n-ar mai scăpa de condamnări (VIDEO)
Monica Macovei, despre revenirea Laurei Codruța Kovesi: „Știe și cum să facă lucrurile” (VIDEO)
Politică
Monica Macovei, despre revenirea Laurei Codruța Kovesi: „Știe și cum să facă lucrurile” (VIDEO)
Schimb de replici între Ilie Bolojan și Autoritatea Electorală Permanentă. De ce vorbește instituția despre un „atac concertat”
Politică
Schimb de replici între Ilie Bolojan și Autoritatea Electorală Permanentă. De ce vorbește instituția despre un „atac concertat”
Mihai Chirica, criticat de un lider din propriul partid după ce a comparat documentarul Recorder cu execuția soților Ceaușescu: “Mentalitate primitivă”. Ce reproșuri îi aduce
Politică
Mihai Chirica, criticat de un lider din propriul partid după ce a comparat documentarul Recorder cu execuția soților Ceaușescu: “Mentalitate primitivă”. Ce reproșuri îi aduce
Reacții diametral opuse: Ce a anunțat Călin Georgescu spre deosebire de George Simion, în scandalul justiției din România
Politică
Reacții diametral opuse: Ce a anunțat Călin Georgescu spre deosebire de George Simion, în scandalul justiției din România
Românii cer reforma legilor Justiției. 130.000 de persoane au semnat o petiție destinată președintelui și premierului
Politică
Românii cer reforma legilor Justiției. 130.000 de persoane au semnat o petiție destinată președintelui și premierului
Legătura dintre împușcarea lui Ceaușescu și documentarul Recorder. Primarul pe care l-a speriat „Justiție capturată”
Politică
Legătura dintre împușcarea lui Ceaușescu și documentarul Recorder. Primarul pe care l-a speriat „Justiție capturată”
Ultima oră
12:22 - Mobilizare amplă pentru serviciul Salvamont în plin sezon. Salvamontiștii au intervenit pentru a salva 12 oameni în 24 de ore (FOTO)
11:10 - Promisiune electorală și realitate guvernamentală. Cum justifică președintele majorarea TVA
10:37 - Impozite mai mari din 2026 pentru proprietari. Cum modifică statul impozitul pe proprietate începând cu anul viitor
09:51 - Azi, 14 decembrie, îi sărbătorim pe Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie: Credință în Fața Prigoanei
08:35 - Vremea astăzi, 14 decembrie 2025: vreme neobișnuit de blândă, dar mohorâtă
00:02 - Când va fi desecretizată ședința CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidenţiale. Anunțul președintelui Nicușor Dan
23:46 - Nicuşor Dan explică poziția de mediator în coaliția de guvernare. Ce spune despre zvonurile despre un blat cu PSD
23:10 - Alertă cu bombă în trenul București – Kiev. Ce a descoperit Poliția de Frontieră
22:35 - Eliminarea prescripției răspunderii penale pentru faptele grave. Soluția prin care marii corupți n-ar mai scăpa de condamnări (VIDEO)
21:31 - Monica Macovei, despre revenirea Laurei Codruța Kovesi: „Știe și cum să facă lucrurile” (VIDEO)