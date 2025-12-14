Președintele Nicușor Dan a explicat public motivele care au stat la baza eliberării din funcție a consilierului prezidențial Ludovic Orban, la scurt timp după numirea acestuia. Declarațiile au generat reacții contradictorii, completate ulterior de poziția fostului consilier și de clarificări privind alte controverse recente din jurul șefului statului.

Cum explică Nicușor Dan ruptura produsă în echipa prezidențială

Invitat într-o emisiune difuzată sâmbătă seara la Kanal D, Nicușor Dan a susținut că despărțirea de Ludovic Orban a fost determinată de probleme serioase de coerență publică. Președintele a afirmat clar că mesajele contradictorii transmise de consilier și șeful statului subminau autoritatea instituției și afectau credibilitatea .

„Nu se poate ca preşedintele să spună una dimineaţă la conferinţa de presă şi seara consilierul său să spună exact invers la televizorul unde este invitat. Ăsta este motivul pentru care am avut o discuţie cu domnul Orban şi i-am spus că nu putem să continuăm.” a declarat președintele.

a precizat că Orban a fost informat direct despre decizie, nu prin intermediul presei, comparând situația cu plecarea „elegantă” a unui alt consilier, Cristian Diaconescu. Deși a recunoscut contribuția lui Orban la victoria electorală din 2020, președintele a insistat că disciplina comunicării rămâne esențială într-o instituție-cheie a statului.

Care este versiunea lui Ludovic Orban asupra încheierii colaborării

Ludovic Orban a respins public ideea unui conflict cu președintele, prezentând o interpretare diferită a evenimentelor, într-o emisiune difuzată la Prima TV. Fostul consilier a susținut că nu a existat nicio confruntare directă și că activitatea sa nu a fost criticată oficial.

„N-am intrat în conflict. Nu am avut nicio discuţie în contradictoriu. Nu mi s-a făcut nicio observaţie, nicio critică pentru nimic din ceea ce am spus şi am făcut în calitate de consilier prezidenţial”, a declarat Orban, potrivit Libertatea.

Acesta a menționat că singura observație primită a vizat folosirea imaginii președintelui de către USR în campania pentru Primăria Capitalei, susținând că, dimpotrivă, a încercat să protejeze imaginea șefului statului. a evitat detalii despre discuția finală, precizând doar că decizia aparține exclusiv președintelui.

Ce viziune are Orban asupra rolului instituției prezidențiale

În același context, Ludovic Orban a formulat o critică mai largă la adresa modului de funcționare a Administrației Prezidențiale, pledând pentru mai multă deschidere și mai puțină rigiditate birocratică. „Instituţia prezidenţială ar trebui să fie cea mai democratică instituţie, nu să fie ca o cazemată păzită de SPP din toate direcţiile, cu camere de luat vederi”, a afirmat acesta.

Administrația Prezidențială a anunțat oficial, pe 18 octombrie, încetarea colaborării în termeni amiabili, deși surse interne au indicat nemulțumiri legate de declarații politice recente.