Nicușor Dan a anunțat miercuri, într-o conferință, că a acceptat șapte din cele opt propuneri pentru șefia Parchetelor. Președintele a mai afirmat că de acum se așteaptă ca Parchetele să-și dinamizeze activitatea, căci românii văd corupția și infracționalitatea.
Declarațiile lui Nicușor Dan:
- Am semnat decretele pentru numirea doamnei Cristian Chiriac în funcția de procuror general, a domnului Viorel Cerbu la DNA și a domnului Codrin Miron la DIICOT. Vor începe din 15 aprilie.
- Am semnat decretul pentru numirea lui Marius Voineag ca adjunct la Parchetul General.
- Pentru doamna Marinela Mincă în funcția de procuror-șef adjunct DNA, pentru domnul Marius Ștefan în funcția de procuror-șef adjunct DNA și pentru domnul Alex Florența în funcția de procuror-șef adjunct DIICOT.
- Am respins candidatura domnului Gil Julien Grigore Iacobici pentru funcția de procuror-șef adjunct DIICOT.
Așteptarea pe care o am de la Parchete și de la șefii lor e dinamizarea activității, pentru a răspunde așteptărilor românilor.
- Românii văd corupție.
- De la DIICOT vreau să văd destructurarea marilor rețele de trafic de droguri și a marilor rețele de evaziune fiscală.
- Am așteptarea de la cei trei procurori-șefi să comunice cu procurorii din subordine și să comunice public toate deficiențele pe care le întâmpină procurorii în activitatea lor.
- Am un mesaj pentru corpul procurorilor: te faci procuror că vrei să elimini infracționalitatea, care afectează viața semenilor tăi. Sistemul nostru judiciar a transformat procurorii într-un fel de funcționari apăsați de mii de dosare și care nu mai au timp să se uite la dosarele care sunt de impact pentru societate.
- Vreau să răspund chestiunilor apărute în spațiul public, multe false și emise cu rea-credință. Acuz de rea-credință pe cei care știau informația și au transmis-o în voit fals sau trunchiat.
- Nu sunt propunerile PSD. Dacă Giovanni Falcone ar fi în viață și ar fi procuror român și ar vrea să devină procuror general, ar trebui să depună un dosar la Ministerul Justiției, să fie audiat de o comisie condusă de ministru, iar ministrul, de la PSD, să trimită propunerea la președinte. Nu cred că domnul Falcone era PSD-ist.
- S-a mai spus că foștii procurori-șefi vor conduce Parchetele în continuare din poziția de adjuncți. Nu e ceva mai fals decât atât. Adjuncții au rolul lor, dar nu contează în procesul de decizie, cum viceprimarul nu contează. Decizia nu e la ei.
- A fost un protest la Cotroceni ca răspuns la mai multe acuze pe diferite tonuri. Am de 100 de ori mai multă informație decât dvs. Și imediat în anumite zone: ”Vai, săracul, l-au îmbrobodit serviciile, sistemul, noi știm realitatea, el n-o știe”. M-am pregătit, am vorbit zeci de ore cu zeci de procurori.
- Doamna procuror Chiriac: Ca să mă pregătesc pentru acest moment, am avut multe discuții încă din ianuarie, generale, informale, cu mulți procurori. (…) Pe DNA tot timpul era menționată DNA Iași între cele mai bune. Pe DIICOT tot timpul era menționată secția DIICOT Timișoara ca cea mai bună.
- Am fost foarte fericit când am văzut că doamna Chiriac și domnul Miron candidează.
- Am fost extrem de surprins când am văzut atacurile la adresa doamnei Chiriac. A condus 4 ani o echipă de 8-9 oameni la Iași. În județele Iași și Vaslui avem trimiși în judecată președintele CJ Iași, primarul din Iași și președintele CJ Vaslui. Nu văd în altă parte să se întâmple asta. Avem trimiși în judecată 20 de vameși și polițiști de frontieră. Avem șeful Vămii Iași trimis în judecată. Avem un rector și un decan trimiși în judecată că au emis diplome pe bani. Avem un deputat, un șef de spital, vreo 20 de funcționari de la Autoritatea Rutieră trimiși în judecată.
- Am citit că are un milion de euro în cont. Nu e un milion, sunt 10.000 de euro. Nu a ascuns probe în cazul episcopului din Huși, ci nu a sesizat Parchetul pentru că n-au fost agresiuni și nu au fost minori în probele care au ajuns la domnia sa.
- S-a mai spus că doamna procuror a fost cununată de episcopul Hușilor. Nu e adevărat. S-a zis că doamna procuror ar fi făcut o eroare de procedură în dosarul lui Buzatu – dosar în care judecătorul a găsit suficiente probe ca procesul să continue pe fond. Aici exista o practică pe care și procurorii, și judecătorii o aplicau, despre cum se aplică mandatele de înregistrare, dar a venit ICCJ în 2024 cu o decizie obligatorie, care a spus invers, o parte din mandatele de înregistrare nu mai sunt valabile. Asta e eroarea de procedură de care e acuzată doamna procuror.
- Ce le-am reproșat domnilor Voineag și Florența au fost în esență două lucruri – că pe chestiuni cum ar fi „CSM refuză numirea unor procurori importanți la Secția specială pentru magistrați” sau pe hotărâri obligatorii ale ICCJ sau pe relația cu polițiștii judiciari care ajută Parchetul, pe diferite echipamente fără de care nu poți să faci o cercetare într-un telefon. Pe aceste chestiuni, noi nu am auzit în spațiul public o poziție fermă a domnilor Voineag și Florența, care să spună „activitatea noastră este ineficientă din aceste cauze”. A doua critică, mai importantă: cetățeanul nu vede că DNA se luptă cu adevărat cu marea corupție. Sunt oameni care cumva au structurat activitatea Parchetelor pe care le-au condus și au o anumită expertiză în a gestiona multe lucruri deodată. Această expertiză poate să fie utilă din poziția de adjunct, fără să fie persoana care ia deciziile.