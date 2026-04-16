Ana Maria
16 apr. 2026, 20:00
Nicușor Dan, întrebat de ce nu a mers la catafalcul lui Mircea Lucescu: Nu am televizor acasă din cauza copiilor
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce nu a mers la catafalcul lui Mircea Lucescu
  2. De ce nu are președintele televizor acasă
  3. Cine a venit din străinătate pentru a-i aduce un ultim omagiu

Președintele României, Nicușor Dan, a oferit explicații în cadrul unui interviu la Europa FM privind absența sa de la catafalcul lui Mircea Lucescu. Subiectul a fost abordat în contextul emoției generate în lumea sportului de dispariția acestuia.

De ce nu a mers la catafalcul lui Mircea Lucescu

Întrebat direct de ce nu a mers la catafalcul legendarului antrenor Mircea Lucescu, președintele a precizat că a dorit să evite orice asociere politică a momentului:

“Am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului. Am pasiunea asta de a urmări reacțiile după meciuri. Nu am televizor acasă din cauza copiilor. Eu nu am vrut să duc într-o zonă politică prin prezența mea.”, a declarat președintele, potrivit G4Media.

Declarația vine în contextul în care numeroase personalități din sport și din viața publică au participat la înmormântarea âfostului selecționer.

De ce nu are președintele televizor acasă

Discuția a continuat într-o notă mai personală, șeful statului fiind întrebat despre obiceiurile din familie. Nicușor Dan a explicat că limitează accesul copiilor la ecrane:

“Au voie când și când la niște filme pe calculator. Fetița se uită cam 2 ore pe săptămână, iar băiețelul aproape deloc. E bine să ascultăm ce spun medicii și specialiștii”, a explicat Nicușor Dan.

Amintim faptul că Mircea Lucescu a fost înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, într-o ceremonie oficială care a inclus onoruri militare. Fostul mare antrenor s-a stins din viață la 80 de ani, după o carieră impresionantă dedicată fotbalului.

Cine a venit din străinătate pentru a-i aduce un ultim omagiu

Printre personalitățile care au ajuns în România s-a numărat și Rinat Ahmetov, patronul clubului Șahtior Donețk, echipă alături de care Mircea Lucescu a obținut performanțe remarcabile. Acesta a transmis un mesaj emoționant: „Fiți mândri că l-ați avut”.

Absența de la ceremonie a unor figuri publice importante din România a fost remarcată în spațiul public, generând întrebări și dezbateri privind rolul liderilor în astfel de momente simbolice.

