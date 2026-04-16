Președintele României, Nicușor Dan, a oferit explicații în cadrul unui interviu la Europa FM privind absența sa de la catafalcul lui Mircea Lucescu. Subiectul a fost abordat în contextul emoției generate în lumea sportului de dispariția acestuia.

De ce nu a mers la catafalcul lui Mircea Lucescu

Întrebat direct de ce nu a mers la catafalcul legendarului antrenor Mircea Lucescu, președintele a precizat că a dorit să evite orice asociere politică a momentului:

“Am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului. Am pasiunea asta de a urmări reacțiile după meciuri. Nu am televizor acasă din cauza copiilor. Eu nu am vrut să duc într-o zonă politică prin prezența mea.”, a declarat președintele, potrivit .

Declarația vine în contextul în care numeroase personalități din sport și din viața publică au participat la înmormântarea âfostului selecționer.

De ce nu are președintele televizor acasă

Discuția a continuat într-o notă mai personală, șeful statului fiind întrebat despre obiceiurile din familie. a explicat că limitează accesul copiilor la ecrane:

“Au voie când și când la niște filme pe calculator. Fetița se uită cam 2 ore pe săptămână, iar băiețelul aproape deloc. E bine să ascultăm ce spun medicii și specialiștii”, a explicat Nicușor Dan.

Amintim faptul că Mircea Lucescu a fost înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, într-o ceremonie oficială care a inclus onoruri militare. Fostul mare antrenor s-a stins din viață la 80 de ani, după o carieră impresionantă dedicată fotbalului.

Cine a venit din străinătate pentru a-i aduce un ultim omagiu

Printre personalitățile care au ajuns în România s-a numărat și Rinat Ahmetov, patronul clubului Șahtior Donețk, echipă alături de care Mircea Lucescu a obținut performanțe remarcabile. Acesta a transmis un mesaj emoționant: „Fiți mândri că l-ați avut”.