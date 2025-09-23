B1 Inregistrari!
Nicușor Dan aduce pacea în coaliție. Președintele a mediat între Bolojan, USR și PSD

Adrian Teampău
23 sept. 2025, 17:48
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Președintele a mediat disputele din coaliție
  2. Nicușor Dan dă asigurări că lucrurile merg într-o direcție bună
  3. Președintele chemat să medieze în coaliție
  4. CCR face coaliția să tremure

Președintele Nicușor Dan i-a invitat pe șefii coaliției de guvernare la o discuție, la Palatul Cotroceni, în contextul scandalurilor politice din ultima vreme. Șeful statului și-a exercitat atribuția de mediere, „pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării”.

Președintele a mediat disputele din coaliție

Administrația Prezidențială a anunțat, într-un comunicat de presă, că președintele „a mediat un dialog necesar pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării”. Potrivit sursei citate, discuţiile dintre Nicuşor Dan şi șefii coaliţiei au fost constructive. În acest context, președintele a subliniat necesitatea menţinerii unităţii coaliţiei şi a implementării măsurilor din pachetul de guvernare.

În urma discuțiilor, liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze cu mai multă responsabilitate diferenţele de opinie, în interesul public.

„Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înţeleg nemulţumirile legitime ale celor care au fost nevoiţi, din nou, să fie solidari. Însă astăzi, datele arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare şi suntem într-un proces clar de stabilizare”, a transmis președintele conform comunicatului Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan dă asigurări că lucrurile merg într-o direcție bună

Administraţia Prezidenţială a mai menționat că la întâlnirea de la Cotroceni, ministrul Finanţelor a prezentat cele mai recente date privind execuţia bugetară. Informațiile au fost analizate din perspectiva rectificării programate să aibă loc în perioada următoare. Potrivit comunicatului, indicatorii prezentați de ministru indică o evoluție pozitivă. Drept urmare, continuarea programului de guvernare nu va pune în pericol echilibrele macroeconomice.

„Indicatorii economici arată o evoluție pozitivă, ceea ce permite continuarea programului de guvernare fără a pune în pericol echilibrele macroeconomice”, precizează comunicatul emis de Palatul Cotroceni.

De asemenea, președintele a reafirmat sprijinul pentru măsurile și „reformele așteptate de cetățeni și asumate de actuala majoritate parlamentară”.

„Preşedintele României a reafirmat sprijinul instituţiei prezidenţiale pentru reformele esenţiale în toate domeniile sociale, reforme aşteptate de cetăţeni şi asumate de actuala majoritate parlamentară. Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului”, a mai transmis Administrația Prezidenția.

Președintele chemat să medieze în coaliție

Nicușor Dan a convocat liderii coaliției, pentru mediere, în contextul scandalurilor și divergențelor dintre principalele partide de coaliție. Este vorba despre:

  • prelungirea plafonării prețurilor la produsele alimentare de bază, măsură dorită de PSD, dar respinsă de Ilie Bolojan;
  • concedierile colective în administrația locală, aproximativ 13.000 de oameni, măsură pe care Ilie Bolojan o dorește cu ardoare, dar este respinsă de PSD;
  • organizarea alegerilor la Primăria Municipiului București, pentru funcția de primar general. Alegerile sunt dorite de USR, partid care și-a desemnat candidatul, dar nu sunt agreate nici de PSD și nici de PNL.

În urma discuțiior de la Cotroceni, liderii PSD, PNL, USR și ai Minorităților au decis prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază. Măsura va fi menținută cu încă șase luni, adică până la finalul lunii martie 2026. De asemenea, s-a decis ca pachetul privind administrația locală să fie amânat și reanalizat.

CCR face coaliția să tremure

O altă problemă arzătoare, pentru coaliție și pentru guvernul condus de Ilie Bolojan este legată de decizia CCR privind legile din al doilea pachet de austeritate. CCR urmează să discute miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție (ICCJ) în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului.

Ilie Bolojan a declarat că va demisiona dacă aceste legi nu vor trece controlul de constituționalitate. Marea majoritate a experților în legislație sunt de părere că CCR nu poate da alt verdict, pe legea pensiilor magistraților, decât de neconstituționalitate.

În acest context având în vedere presiunea foarte mare, surse apropiate CCR susțin că magistrații constituționali nu vor lua o decizie la termenul de miercuri.

