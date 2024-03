Nicușor Dan: Alegătorii PSD se vor împărți între Cîrstoiu și Piedone. Piedone e omul PSD și omul sistemului. E foarte departe de a fi antisistem (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat joi, pentru B1 TV, că electoratul PSD se va împărți la alegerile pentru Primăria Capitalei între doi candidați PSD: (susținut și de PNL), și cel neoficial, Cristian Popescu Piedone. Dan a insistat că Piedone nici vorbă să fie omul antisistem, cum pretinde, ba chiar e omul sistemului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Nicușor Dan, despre competiția electorală pentru Primăria Generală

„Eu am fost votat de un public de dreapta, parte din acest public mă simpatizează, ei intenționează să mă voteze. Am avut 30 – 35%, 39% în ultimul sondaj. Avem un partid mare pe partea stângă, PSD, care are intenție de vot 30-35%. Am spus mereu că, fiind alegeri într-un singur tur, bătălia se va da între mine și candidatul PSD.

Acum se întâmplă că avem doi candidați PSD (râde ironic), adică unul susținut de partid și cumva unul susținut de electoratul PSD. O să vedem săptămânile următoare cum se va împărți electoratul PSD între cei doi candidați”, a declarat Nicușor Dan, făcând referire la Cătălin Cîrstoiu, candidatul oficial PSD-PNL, și Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorului 5.

El a mai spus că ia cu rezerve candidatura lui Cristian Popescu Piedone și „nu exclud inclusiv o retragere din competiţie”.

Nicușor Dan: Piedone e omul sistemului

Dan a insistat că Piedone e practic tot omul PSD-ului: „El de acolo vine. Fiul lui e deputat PSD, nu? Are majoritate cu PSD la Consiliul Local Sector 5”.

„Ce pot să spun mai mult… E un candidat cu o oarecare, cum să zic, imagine (râde iar), dar departe de a fi antisistem, dimpotrivă, e întruchiparea unui fel de a fi în sistem”, a mai spus Nicușor Dan despre Piedone.