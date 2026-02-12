Nicușor Dan a făcut declarații despre trecerea României la euro. Președintele României a oferit joi seară declarații de presă după participarea la reuniunea informală a liderilor europeni din cadrul , desfășurată la Castelul Alden-Biesen, în Belgia. Printre subiectele abordate s-au aflat adoptarea monedei euro și discuțiile privind așa-numita „Europă cu două viteze”.

Întrebat în ce măsură consideră că este momentul potrivit pentru o discuție serioasă privind adoptarea monedei euro de către România, președintele a subliniat beneficiile integrării economice mai profunde:

„Trecerea României la euro e benefică. Cu cât economia ta este mai integrată într-o economie care permite firme care se desfășoară pe spații mai largi, cu atât firmele alea vor fi mai productive, cu atât vei avea mai multe locuri de muncă bine plătite în țara sa. Trebuie să intri în niște indicatori în care noi putem să ne propunem să fim într-un orizont de 3-4 ani.”, a spus șeful statului.

Există riscul unei „Europe cu două viteze” pentru România?

O altă întrebare la care a răspuns președintele a fost: „Având în vederea ideea unei Europe cu două viteze, după măsurile luate de Guvern, cu ce model de vehicul ați putea compara economia României?”

Nicușor Dan a respins ideea existenței unor categorii administrative de state membre:

„Nu se pune problema ca în mod administrativ în cadrul să existe categorii diferite de țări. Când am avut dezbaterea pe legea privind emisiile de carbon, sunt grupuri de țări care constată că au obiective comune și se reunesc pentru a se armoniza. Asta este tot.”, a mai declarat președintele.

Ce înseamnă, concret, adoptarea euro pentru economie și locurile de muncă

Adoptarea monedei euro este prezentată de președinte ca un pas care poate aduce beneficii directe pentru mediul de afaceri și pentru angajați, printr-o integrare mai profundă a economiei românești în piața europeană. O economie mai conectată ar putea atrage investiții, ar crește productivitatea firmelor și ar duce, pe termen mediu, la salarii mai mari.