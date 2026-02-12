B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, despre trecerea României la euro: „E benefică”. De când ar putea fi posibil acest lucru

Nicușor Dan, despre trecerea României la euro: „E benefică”. De când ar putea fi posibil acest lucru

Ana Maria
12 feb. 2026, 21:49
Nicușor Dan, despre trecerea României la euro: E benefică. De când ar putea fi posibil acest lucru
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Nicușor Dan, despre trecerea României la euro. Ce spune președintele
  2. Există riscul unei „Europe cu două viteze” pentru România?
  3. Ce înseamnă, concret, adoptarea euro pentru economie și locurile de muncă

Nicușor Dan a făcut declarații despre trecerea României la euro. Președintele României a oferit joi seară declarații de presă după participarea la reuniunea informală a liderilor europeni din cadrul Consiliului European, desfășurată la Castelul Alden-Biesen, în Belgia. Printre subiectele abordate s-au aflat adoptarea monedei euro și discuțiile privind așa-numita „Europă cu două viteze”.

Nicușor Dan, despre trecerea României la euro. Ce spune președintele

Întrebat în ce măsură consideră că este momentul potrivit pentru o discuție serioasă privind adoptarea monedei euro de către România, președintele a subliniat beneficiile integrării economice mai profunde:

Trecerea României la euro e benefică. Cu cât economia ta este mai integrată într-o economie care permite firme care se desfășoară pe spații mai largi, cu atât firmele alea vor fi mai productive, cu atât vei avea mai multe locuri de muncă bine plătite în țara sa. Trebuie să intri în niște indicatori în care noi putem să ne propunem să fim într-un orizont de 3-4 ani.”, a spus șeful statului.

Există riscul unei „Europe cu două viteze” pentru România?

O altă întrebare la care a răspuns președintele a fost: „Având în vederea ideea unei Europe cu două viteze, după măsurile luate de Guvern, cu ce model de vehicul ați putea compara economia României?”

Nicușor Dan a respins ideea existenței unor categorii administrative de state membre:

Nu se pune problema ca în mod administrativ în cadrul UE să existe categorii diferite de țări. Când am avut dezbaterea pe legea privind emisiile de carbon, sunt grupuri de țări care constată că au obiective comune și se reunesc pentru a se armoniza. Asta este tot.”, a mai declarat președintele.

Ce înseamnă, concret, adoptarea euro pentru economie și locurile de muncă

Adoptarea monedei euro este prezentată de președinte ca un pas care poate aduce beneficii directe pentru mediul de afaceri și pentru angajați, printr-o integrare mai profundă a economiei românești în piața europeană. O economie mai conectată ar putea atrage investiții, ar crește productivitatea firmelor și ar duce, pe termen mediu, la salarii mai mari.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan, semnal de alarmă după reuniunea informală a Consiliului European. Ce se întâmplă cu economia UE și viitorul NATO: „S-au spus niște lucruri dureroase”
Politică
Nicușor Dan, semnal de alarmă după reuniunea informală a Consiliului European. Ce se întâmplă cu economia UE și viitorul NATO: „S-au spus niște lucruri dureroase”
Reacția lui Nicușor Dan, după ce CCR a amânat pentru a cincea oară decizia privind pensiile speciale: „Evident că e o tergiversare, o vedem cu toții”
Politică
Reacția lui Nicușor Dan, după ce CCR a amânat pentru a cincea oară decizia privind pensiile speciale: „Evident că e o tergiversare, o vedem cu toții”
Ce a negociat președintele României cu liderii europeni. Nicușor Dan, declarații după summitul din Belgia: „S-a vorbit de piața unică” (VIDEO)
Politică
Ce a negociat președintele României cu liderii europeni. Nicușor Dan, declarații după summitul din Belgia: „S-a vorbit de piața unică” (VIDEO)
Surse: Vizita lui Nicușor Dan în SUA, pusă pe pauză? Aceasta ar fi condiționată de decizia României de a intra sau nu în Consiliul Păcii al lui Donald Trump
Politică
Surse: Vizita lui Nicușor Dan în SUA, pusă pe pauză? Aceasta ar fi condiționată de decizia României de a intra sau nu în Consiliul Păcii al lui Donald Trump
Oare Radu Oprea vrea în Senat, iar PSD nu îl lasă? Ce ar putea să se ascundă după declarația cu „Auschwitz-ul”
Politică
Oare Radu Oprea vrea în Senat, iar PSD nu îl lasă? Ce ar putea să se ascundă după declarația cu „Auschwitz-ul”
George Simion a avut un singur loc de muncă plătit cu 2.000 lei. Azi, cere românilor să se oprească din lucru
Politică
George Simion a avut un singur loc de muncă plătit cu 2.000 lei. Azi, cere românilor să se oprească din lucru
Guvernul grăbește reforma administrației. Motivul pentru care va fi adoptată „cel mai probabil” prin OUG. Anunțul făcut de Dogioiu
Politică
Guvernul grăbește reforma administrației. Motivul pentru care va fi adoptată „cel mai probabil” prin OUG. Anunțul făcut de Dogioiu
Protest AUR împotriva taxelor majorate. Câți oameni au ieșit în stradă și ce mesaj a transmis George Simion
Politică
Protest AUR împotriva taxelor majorate. Câți oameni au ieșit în stradă și ce mesaj a transmis George Simion
PSD a luat-o de la cap cu impozitarea progresivă. Cum încearcă social-democrații să oprească tăierile dorite de Bolojan. Ipocrizia PSD-iștilor.
Politică
PSD a luat-o de la cap cu impozitarea progresivă. Cum încearcă social-democrații să oprească tăierile dorite de Bolojan. Ipocrizia PSD-iștilor.
UPDATE VIDEO: Cum ar vrea Nicușor Dan să nu îl enerveze de tot pe Trump. În ce condiții ar merge la Consiliul pentru Pace
Politică
UPDATE VIDEO: Cum ar vrea Nicușor Dan să nu îl enerveze de tot pe Trump. În ce condiții ar merge la Consiliul pentru Pace
Ultima oră
22:19 - Marele premiu la Loto 6/49, câștigat după luni de așteptare. Cum a fost jucat biletul de 28 de lei
22:16 - Nicușor Dan, semnal de alarmă după reuniunea informală a Consiliului European. Ce se întâmplă cu economia UE și viitorul NATO: „S-au spus niște lucruri dureroase”
21:50 - Încă zece kilometri de cale ferată modernizată, deschiși în vestul țării. Cum schimbă investiția finanțată prin PNRR circulația trenurilor
21:34 - Reacția lui Nicușor Dan, după ce CCR a amânat pentru a cincea oară decizia privind pensiile speciale: „Evident că e o tergiversare, o vedem cu toții”
21:15 - Coliziune între două nave militare americane în timpul unei misiuni. Cum s-a produs incidentul în contextul operațiunilor SUA din regiune
21:11 - Ce a negociat președintele României cu liderii europeni. Nicușor Dan, declarații după summitul din Belgia: „S-a vorbit de piața unică” (VIDEO)
20:36 - Pierderi record pentru armata rusă la început de 2026. Ce arată noile evaluări despre capacitatea Moscovei de a continua războiul
20:22 - Surse: Vizita lui Nicușor Dan în SUA, pusă pe pauză? Aceasta ar fi condiționată de decizia României de a intra sau nu în Consiliul Păcii al lui Donald Trump
19:45 - Flagrant și arestări într-un dosar de trafic internațional de droguri. Ce rol au avut firmele de curierat în anchetele DIICOT (FOTO)
19:41 - Iubita lui Adrian Kreiner rămâne în arest pentru omor. Dezvăluiri neașteptate din dosar. Ce s-a aflat