Nicușor Dan: „Avem un blocaj politic pe buget în momentul de față” / „Cu chiu cu vai am reușit să plătim salariile” (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin, că Primăria Municipiului București se confruntă cu un blocaj politic după ce PNL a refuzat să mai voteze bugetul. Acesta a precizat că abia au putut fi plătite salariile angajaților. De asemenea, numeroase servicii esențiale nu ar mai putea să funcționeze dacă nu se ajunge la o înțelegere.

Nicușor Dan, despre blocarea bugetului Primăriei Capitalei

Nicușor Dan a explicat că mărul discordiei este suma pentru subvenție, liberalii solicitând o majorare de la 2 la 3 miliarde de lei:

“Avem un blocaj politic pe buget în momentul de față. Eu am propus un buget foarte similar cu ce s-a întâmplat în 2023, cu ce s-a întâmplat în 2022. Avem un blocaj politic. În esență, PSD nu vrea să participe la niciun fel de negociere. Mai rămâne PNL, USR, PMP. Grupul PNL spune pune 3 miliarde subvenție în buget. Noi am pus 2, acum au ajuns 2,3. Așa am făcut în 2022 și așa am făcut și în 2023. Am pornit anul cu 2 miliarde și la final am sfârșit cu 3. Știam că o să mai ajustăm bugetul de-a lungul timpului și o să ne vină niște bani. Sunt niște fonduri europene pe care noi le-am transferat de pe un exercițiu financiar pe altul: tramvaiele, liniile de tramvai, conductele de termoficare. Le-am pus cu buget local, exact 700 de milioane. După ce o să avem actele scrise o să le decontăm din fonduri europene. Ăștia sunt banii”.

Nicușor Dan a precizat că în acest moment Primăria Capitalei nu mai are niciun ban în cont:

“Cu chiu cu vai am reușit să plătim salariile, dar nu și taxele pe salarii, pe Primărie și pe instituțiile din subordine. În momentul acesta nu mai avem nimic în cont.

Sunt facturi la curent, iluminatul stradal, semafoare, medicamentele din spitale, hrană pentru animalele de la grădina zoologică, spectacole de teatru. Tot ce ne putem închipui că se întâmplă în orașul ăsta depinde de buget. Eu sper să ajungem totuși la o înțelegere”.