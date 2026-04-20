Nicușor Dan a tars un semnal de alarmă privind reclamele false de pe internet care promit câștiguri uriașe. Președintele a subliniat faptul că „noi trăim un război informațional” și a explicat care sunt riscurile pentru români.

Președintele României a lansat, luni, un avertisment dur cu privire la proliferarea reclamelor înșelătoare din mediul online. A dat ca exemplu , Mugur Isărescu, pentru a atrage oameni în scheme de investiții fictive.

Aceste anunțuri promit câștiguri spectaculoase, de până la 300%, însă, în realitate, sunt doar capcane menite să păcălească utilizatorii.

De ce sunt periculoase reclamele false și ce spune Nicușor Dan despre un război informațional

Șeful statului a explicat că astfel de practici fac parte dintr-un fenomen mai amplu de manipulare și dezinformare, care afectează tot mai mult societatea.

„O societate cu o educație financiară sănătoasă va avea mai mult antreprenoriat și, fără antreprenoriat, economia scârțâie și o societate cu o educație financiară sănătoasă, va avea, și asta este una din problemele pe care noi le avem în economie, nu avem suficient capital. Va avea un apetit pentru a duce capitalul către zona privată a economiei, unde este nevoie de acel capital.”

Președintele a subliniat că lipsa educației financiare îi face pe mulți români vulnerabili în fața unor promisiuni nerealiste, promovate agresiv pe internet.

Trăim un război informațional?

În intervenția sa, Nicușor Dan a atras atenția că fenomenul reclamelor false este doar o piesă dintr-un puzzle mult mai mare.

„Noi trăim, și spun asta fiecărui corp profesional cu care mă întâlnesc, noi trăim un război informațional, e o certitudine, pe are îl vedem la toate nivelurile, inclusiv la false reclame, ca să fie foarte clar, în care domnul guvernator vă invită să investiți, ca să aveți profit de 300%. Cine are o educație financiară va ști că nu există profit de 300%, da?”

El a explicat că astfel de mesaje sunt concepute special pentru a părea credibile, folosindu-se de imaginea unor persoane publice respectate.

Cum afectează dezinformarea încrederea în societate

Potrivit șefului statului, efectele nu se opresc doar la pierderi financiare, ci pot avea consecințe mult mai grave asupra societății.

„Și ăsta este doar un aspect al războiului informațional și al dezinformării. Alte aspecte vizează însăși încrederea oamenilor în democrație și încearcă să-i ducă către modele autoritare. Și asta e o chestiune extrem, extrem de serioasă.”

De ce este importantă prezența specialiștilor în mediul online

Nicușor Dan a mai subliniat că este esențial ca profesioniștii să fie activi inclusiv pe platformele sociale, acolo unde circulă frecvent astfel de conținuturi înșelătoare.

„De aceea am fost foarte bucuros și onorat când am fost invitat să vin la această reuniune, pentru că este nevoie, inclusiv în zone în care un profesionist de principiu spune că nu are ce să caute, cum ar fi TikTok-ul.

E nevoie ca oameni cu credibilitatea lor profesională să intre și să demaște impostura din aceste zone, pentru că altfel o parte întreagă a societății noastre se duce într-o direcție total, total nesănătoasă.”