Nicușor Dan: „Coaliția asta a reușit, dacă ne uităm macro”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, la , că România s-a aflat recent într-o poziție vulnerabilă din punct de vedere economic, însă coaliția aflată la guvernare a reușit să stabilizeze situația la nivel macro. Șeful statului a subliniat că unul dintre cele mai mari riscuri, retrogradarea țării la statutul de „nerecomandat investitorilor”, nu mai există în prezent.

Teama de downgrade, eliminată

La finalul participării la reuniunea Consiliului European, Nicușor Dan a explicat că, în urmă cu cinci-șase luni, principala îngrijorare a autorităților române era legată de o posibilă decizie negativă a agențiilor de rating, scrie Agerpres.

„Dacă mă întrebați acum cinci-șase luni, principala noastră grijă era ca nu cumva agențiile de rating să downgradeze România la ‘nerecomandat investitorilor’ și multe fonduri de investiții să plece din România. Acest risc nu mai există în momentul acesta”, a declarat președintele.

Șeful statului a apreciat că evitarea acestui scenariu reprezintă un succes important al actualei coaliții de guvernare.

Progrese pe drumul către OCDE

Un alt punct pozitiv menționat de Nicușor Dan a fost legat de parcursul României în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Potrivit acestuia, pe partea legislativă, România și-a îndeplinit obligațiile asumate.

„Faptul că pe OCDE, pe partea legislativă, lucrurile au ajuns la un final și ne-am îndeplinit toate obligațiile este, din nou, un succes al coaliției”, a afirmat președintele.

„Șase luni sunt prea puține pentru o evaluare completă”

Cu toate acestea, Nicușor Dan a atras atenția că perioada de șase luni de guvernare este prea scurtă pentru a face o evaluare amplă a performanței coaliției.

El a subliniat că România a pornit de la o poziție fragilă și că decizia celor patru partide de a intra la guvernare a fost una necesară.

„România a fost într-o poziție vulnerabilă și faptul că aceste patru partide au ales să facă parte din guvernare e un lucru bun. Să-i încurajăm, pentru că nu avem alternativă”, a spus șeful statului.

Mesaj către clasa politică și societate

În final, președintele a vorbit și despre relația dintre autorități și cetățeni, pe care o consideră esențială pentru stabilitatea democratică.

„Este important să explicăm mai mult ce facem, care sunt mizele și de ce direcția occidentală este bună pentru România. Nu doar să ne aruncăm acuze unii altora”, a transmis Nicușor Dan.

Acesta a subliniat că, în ciuda problemelor structurale și de decizie din interiorul Uniunii Europene, Europa rămâne alternativa viabilă pentru România și direcția strategică corectă pe termen lung.