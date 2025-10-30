Președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori la fostul club Colectiv, astăzi, la zece ani de la tragedie. a transmis un mesaj emoționant și, în același timp, tranșant, referitor la modul în care au fost făcute lucrurile în România.

Ce a transmis Nicușor Dan

Nicușor Dan a precizat că incidentul tragic, care a luat 65 de vieți, este doar „ o oglindă în care vedem cum legile sunt doar pe hârtie”. Președintele țării a explicat că se gândește la familiile care au fost marcate de acest îngrozitor eveniment și cărora viața li s-a schimbat atunci pentru totdeauna.

„Se împlinesc astăzi 10 ani de la tragedia care a schimbat România pentru totdeauna. 10 ani de când 65 de tineri și-au pierdut viața, iar mulți alții poartă încă, în trup și suflet, cicatricile acelei nopți. Zece ani de când o generație a spus răspicat că indiferența și corupția ucid, iar promisiunile fără acțiune devin complicitate.

Gândul meu se îndreaptă către familiile care nu și-au putut lua rămas-bun, către supraviețuitorii care au transformat suferința în curaj și acțiune civică, dar și către pompieri, medici, oameni obișnuiți, cei care au încercat atunci să salveze vieți.

Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat și s-a ghidat de prea multe ori după principiul „merge și așa”. O oglindă în care vedem cum legile sunt doar pe hârtie, controalele formale și răspunderea se diluează în birocrație. O oglindă care ne-a arătat aceeași realitate și în cazul altor tragedii din ultimul deceniu”, a transmis Nicușor Dan pe pagina de

Nicușor Dan: „S-au făcut pași înainte, însă nu este nici pe departe îndeajuns”

Nicușor Dan a explicat că, indiferent de anii care au trecut și de progresele care s-au înregistrat, lucrurile sunt departe de a fi pe făgașul normal. Acesta a subliniat importanta revoltei oamenilor, care refuză să mai tacă în fața nedreptății, însă a spus și că acest lucru nu poate transforma totul.

„S-au făcut pași înainte, au fost revizuite legislația și normele de siguranță, unele spații periculoase au fost închise. În același timp, societatea civilă a devenit mai vocală, oamenii protestează când situația este gravă, sunt tot mai mulți cei care nu mai rămân tăcuți în fața nedreptăților. Această presiune publică mobilizează clasa politică să facă reforme, să ia decizii care repun statul pe baze sănătoase. Dar nu este nici pe departe îndeajuns.