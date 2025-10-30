B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat”. Președintele a depus o coroană de flori la fostul club

Nicușor Dan: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat”. Președintele a depus o coroană de flori la fostul club

Elena Boruz
30 oct. 2025, 11:28
Nicușor Dan: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat”. Președintele a depus o coroană de flori la fostul club
Sursă foto: Facebook/@Nicușor Dan
Cuprins
  1. Ce a transmis Nicușor Dan
  2. Nicușor Dan: „S-au făcut pași înainte, însă nu este nici pe departe îndeajuns”
Președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori la fostul club Colectiv, astăzi, la zece ani de la tragedie. Șeful statului a transmis un mesaj emoționant și, în același timp, tranșant, referitor la modul în care au fost făcute lucrurile în România.

Ce a transmis Nicușor Dan

Nicușor Dan a precizat că incidentul tragic, care a luat 65 de vieți, este doar „ o oglindă în care vedem cum legile sunt doar pe hârtie”. Președintele țării a explicat că se gândește la familiile care au fost marcate de acest îngrozitor eveniment și cărora viața li s-a schimbat atunci pentru totdeauna.
„Se împlinesc astăzi 10 ani de la tragedia care a schimbat România pentru totdeauna. 10 ani de când 65 de tineri și-au pierdut viața, iar mulți alții poartă încă, în trup și suflet, cicatricile acelei nopți. Zece ani de când o generație a spus răspicat că indiferența și corupția ucid, iar promisiunile fără acțiune devin complicitate.
Gândul meu se îndreaptă către familiile care nu și-au putut lua rămas-bun, către supraviețuitorii care au transformat suferința în curaj și acțiune civică, dar și către pompieri, medici, oameni obișnuiți, cei care au încercat atunci să salveze vieți.
Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat și s-a ghidat de prea multe ori după principiul „merge și așa”. O oglindă în care vedem cum legile sunt doar pe hârtie, controalele formale și răspunderea se diluează în birocrație. O oglindă care ne-a arătat aceeași realitate și în cazul altor tragedii din ultimul deceniu”, a transmis Nicușor Dan pe pagina de Facebook.

Nicușor Dan: „S-au făcut pași înainte, însă nu este nici pe departe îndeajuns”

Nicușor Dan a explicat că, indiferent de anii care au trecut și de progresele care s-au înregistrat, lucrurile sunt departe de a fi pe făgașul normal. Acesta a subliniat importanta revoltei oamenilor, care refuză să mai tacă în fața nedreptății, însă a spus și că acest lucru nu poate transforma totul.
„S-au făcut pași înainte, au fost revizuite legislația și normele de siguranță, unele spații periculoase au fost închise. În același timp, societatea civilă a devenit mai vocală, oamenii protestează când situația este gravă, sunt tot mai mulți cei care nu mai rămân tăcuți în fața nedreptăților. Această presiune publică mobilizează clasa politică să facă reforme, să ia decizii care repun statul pe baze sănătoase. Dar nu este nici pe departe îndeajuns.
Astăzi, România nu are centrele pentru marii arși complet funcționale, multe spitale încă se luptă cu lipsuri acute, problema gravă a infecțiilor nosocomiale a rămas nerezolvată. Promisiunile asumate atunci s-au risipit în priorități trecătoare. Aceste angajamente nu pot rămâne doar material de arhivă”, se mai arată în postarea președintelui.
Tags:
Citește și...
Diana Șoșoacă s-a întors din China. Ce mesaj susține că a primit de la chinezi (VIDEO)
Politică
Diana Șoșoacă s-a întors din China. Ce mesaj susține că a primit de la chinezi (VIDEO)
Marius Budăi (PSD): „Germania a anunțat că majorează salariul minim pe economie! Ar trebui să urmăm acest exemplu”
Politică
Marius Budăi (PSD): „Germania a anunțat că majorează salariul minim pe economie! Ar trebui să urmăm acest exemplu”
Ședință de guvern la Palatul Victoria. Vicepremierul Oana Gheorghiu depune jurământul la Cotroceni
Politică
Ședință de guvern la Palatul Victoria. Vicepremierul Oana Gheorghiu depune jurământul la Cotroceni
Ciprian Ciucu, despre cursa pentru Primăria Capitalei: „Am tendința să cred că niciunul dintre candidați nu va ataca deschis” / „Mă aștept la un blat între AUR și PSD”
Politică
Ciprian Ciucu, despre cursa pentru Primăria Capitalei: „Am tendința să cred că niciunul dintre candidați nu va ataca deschis” / „Mă aștept la un blat între AUR și PSD”
Dominic Fritz: Prea profund suntem în rahat, să ne putem scoate în câteva luni / În coaliție sunt şi forţe care îşi doresc mai degrabă păstrarea privilegiilor
Politică
Dominic Fritz: Prea profund suntem în rahat, să ne putem scoate în câteva luni / În coaliție sunt şi forţe care îşi doresc mai degrabă păstrarea privilegiilor
Cătălin Drulă, susținut de Nicușor Dan în lupta pentru Primăria Capitalei: „Mă bazez și pe votul președintelui”
Politică
Cătălin Drulă, susținut de Nicușor Dan în lupta pentru Primăria Capitalei: „Mă bazez și pe votul președintelui”
SUA retrag trupe din România | CTP: „Remarc negativ atitudinea lui Moșteanu. A procedat ca în era sovietică. Urât, urât a arătat povestea asta”. Ce a spus gazetarul despre Oana Țoiu (VIDEO)
Politică
SUA retrag trupe din România | CTP: „Remarc negativ atitudinea lui Moșteanu. A procedat ca în era sovietică. Urât, urât a arătat povestea asta”. Ce a spus gazetarul despre Oana Țoiu (VIDEO)
Sorin Grindeanu, ciritici la adresa lui Bolojan și a Oanei Țoiu, privind lipsa comunicării pe tema retragerii unei părți a trupelor americane din România: „Este inacceptabil!”
Politică
Sorin Grindeanu, ciritici la adresa lui Bolojan și a Oanei Țoiu, privind lipsa comunicării pe tema retragerii unei părți a trupelor americane din România: „Este inacceptabil!”
CTP îl desființează pe Sorin Grindeanu: „Lui Grindeanu-Știucă i se fâlfâie coada de doamna Oana Gheorghiu. A fost un prilej perfect, ca și altele, să lovească în Ilie Bolojan” (VIDEO)
Politică
CTP îl desființează pe Sorin Grindeanu: „Lui Grindeanu-Știucă i se fâlfâie coada de doamna Oana Gheorghiu. A fost un prilej perfect, ca și altele, să lovească în Ilie Bolojan” (VIDEO)
Ciprian Ciucu, validat de peste 1.000 de membri PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu, validat de peste 1.000 de membri PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei (VIDEO)
Ultima oră
11:53 - Controlul șoferului sau al vehicului, în trafic. Situațiile în care pot interveni polițiștii
11:17 - Cum să alegi o linie de bucătărie pentru o bucătărie mică
11:02 - Cum importa fostul patron Sidex Galați petrol rusesc cu „nave fantomă”. Trafic de țiței adus din Rusia
11:01 - Jaful de la Louvre. Poliția franceză a făcut încă cinci arestări. Bijuteriile furate nu au fost găsite
10:33 - Extrema dreaptă pierde alegerile din Olanda. Viitorul guvern va fi constituit în jurul partidului centrist D66
10:29 - Diana Șoșoacă s-a întors din China. Ce mesaj susține că a primit de la chinezi (VIDEO)
10:28 - Marius Budăi (PSD): „Germania a anunțat că majorează salariul minim pe economie! Ar trebui să urmăm acest exemplu”
09:49 - Caz incredibil într-un centru social! O adolescentă a fost violată de unul dintre băieții care locuia în același apartament cu ea
09:48 - Incendiu la o locuință din Sectorul 2. Pompierii intervin cu 11 autospeciale de stingere
09:32 - Retragerea trupelor din România, subiect minor pentru Donald Trump. Decizia a pus pe jar autoritățile din România