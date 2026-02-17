B1 Inregistrari!
VIDEO: Nicușor Dan, despre CCR: E neplăcută tergiversarea pe proiectul privind pensiile magistraților. Amânările nu au făcut bine nici CCR, nici imaginii românilor față de stat, în general

Traian Avarvarei
17 feb. 2026, 14:33
Preşedintele Nicuşor Dan. Sursa foto: presidency.ro
Cuprins
  1. Nicușor Dan, critici pentru CCR
  2. CCR a amânat a cincea oară luarea unei decizii privind reforma pensiilor magistraților

Președintele Nicușor Dan s-a arătat nemulțumit de faptul că judecătorii Curții Constituționale (CCR) tot amână luarea unei decizii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților.

Nicușor Dan, critici pentru CCR

„E neplăcut că a existat această tergiversare, mai ales că e un proiect de lege care, cu o modificare minoră, vine din vară. Aceste amânări nu au făcut bine nici Curții Constituționale, nici imaginii românilor față de statul român, în general”, a declarat Nicușor Dan, la Radio România Actualități.

Președintele a mai spus că Guvernul a fost de bună credință când a făcut acest proiect de reformă, iar el își dorește ca legea să intre în vigoare și „toate lucrurile să fie puse în practică”.

Dan a mai ținut să precizeze că înțelege că „Dreptul nu e o știință 100% exactă”, deci e normal să existe dezbateri și opinii diferite. De asemenea, „dacă o să se constate că o anumită parte din proiect nu e constituțional, nu înseamnă nici reaua credință a Guvernului, nici a CCR”.

„Numai că procesul ăsta trebuia încheiat mult mai devreme”, a insistat președintele Nicușor Dan.

CCR a amânat a cincea oară luarea unei decizii privind reforma pensiilor magistraților

Miercuri, 11 februarie, CCR a amânat pentru a cincea oară pronunțarea pe reforma privind pensiile magistraților. Noul termen e 18 februarie.

În paralel, zilele acestea, Curtea Supremă, condusă de Lia Savonea, a solicitat ca judecătorii CCR să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pe acest subiect. Potrivit Instanței Supreme, legea ar trata „discriminatoriu” magistraţii în raport cu alţi beneficiari de pensii de serviciu.

„A cincea amânare consecutivă la CCR. România, cel mai probabil, va pierde 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili, din cauza unui nou tertip al ICCJ. (…) E o zi neagră pentru toți cei care vor o justiție dreaptă și necoruptă”, a reacționat Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, la noua amânare dispusă de CCR.

