Nicușor Dan, primarul general, a explicat care este situația sistemului de termoficare în în contextul temperaturilor scăzute din ultimele zile. Potrivit spuselor sale, avariile la centralele care produc energie termică duc la oprirea furnizării de căldură în locuințe.

Edilul Capitalei a precizat că, în această iarnă, situația sistemului de termoficare este mult mai bun decât în anii trecuți. În emisiunea Politica Zilei, cu Ioana Constantin, Nicușor Dan a arătat că investițiile făcute în schimbarea conductelor vechi au dat rezultate. Astfel, pierderile și avariile pe coloane s-au redus, iar acest lucru a dus la îmbunătățirea calității serviciului prestat.

Primarul a arătat că, în acest moment, la nivelul municipiului București, sistemul de are două componente. Prima, formată din coloanele și conductele de distribuție este administrată de Municipalitate. Cea de-a doua componentă, formată din centralele de producție a agentului termic este la Ministerul Energiei.

„Stăm foarte bine (pe partea de termie – n.red.). Sunt două componente pe partea de termie. Este partea de conducte care este la noi și partea de centrale care este la Ministerul Energiei. Ca o paranteză, primăria de multă vreme își dorește să cumpere centralele ca să fie singură pe partea de termoficare, dar niciodată nu au avut bani și cu cât mai mulți bani se duc la sectoare, cu cât asta nu se va întâmpla niciodată”, a arătat Nicușor Dan.

Primarul explică de ce nu este căldură în București

Primarul general a afirmat că avariile din ultima perioadă s-au produs la centralele de termoficare. Din acest motiv, între remedierea defecțiunilor și momentul în care apartamentele primesc căldură trec în jur de 48 de ore. Nicușor Dan a dat exemplu avaria care s-a produs la CET Vest, în urmă cu două zile.

„Din păcate, sistemul de conducte funcționând mult mai bine, pentru că am schimbat mult din conducte, am avut multe avarii, inclusiv ieri am avut una la CET Vest, la unitatea care produce energie termică. Iar când se produce o defecțiune la centrala care produce energia termică, mai întâi trebuie să oprești ca să repari, iar după ce repari, până când ajunge presiunea și căldura în case mai durează 24 de ore. Deci orice avarie la un CET, din cele patru mari pe care le are Ministerul Energiei duce la o furnizare deficitară cel puțin două zile”, a mai spus Nicușor Dan.

Compania Municipală Termoenergetica a anunțat, în urmă cu două zile, o avarie în incinta CET Vest (ELCEN). Astfel, furnizarea de căldură și apă caldă a fost oprită la mai multe blocuri din Sectorul 6. ELCEN a anunțat, din cauza avariei, reducerea sarcinii termice de la 160 Gcal/h la 100 Gcal/h. Drept urmare, temperatura turului primar a scăzut de la 94°C la 75°C.