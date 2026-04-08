B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Iulia Petcu
08 apr. 2026, 20:52
Sursa foto: Captura video Epoch Times
Cuprins
  1. Ce spune Nicușor Dan despre claritatea evenimentelor
  2. De ce nu există o soluție finală

Președintele Nicușor Dan a abordat miercuri situația dosarelor Mineriadei și Revoluției, subliniind dificultățile în asocierea evenimentelor cu persoanele implicate. El a criticat totodată întârzierea soluționării acestor cazuri, pe care o consideră un eșec al sistemului judiciar român.

Ce spune Nicușor Dan despre claritatea evenimentelor

În cadrul conferinței de presă, șeful statului a precizat că faptele istorice sunt în mare parte cunoscute, dar dificultatea constă în identificarea responsabililor. El a evidențiat că, deși se știe ce s-a întâmplat, rămâne un vid în asocierea acțiunilor cu numele celor implicați.

„E o întrebare foarte bună. În linii mari noi știm ce s-a întâmplat. Chestiunea este cum asociem cu nume de oameni care chiar au activat în perioadele acelea. Asta e de lipsește, dar ce s-a întâmplat, mai ales la Mineriade, în opinia mea e foarte clar.”, a declarat Nicușor Dan.

De ce nu există o soluție finală

Întrebat despre motivele pentru care aceste dosare nu au fost finalizate, președintele a indicat probleme de organizare și management intern. Aceasta sugerează că întârzierea nu ține de lipsă de informații, ci de modul în care au fost gestionate procedurile judiciare.

„E o chestiune de management”, a explicat Nicușor Dan, subliniind că procesul de soluționare a întâmpinat obstacole administrative și nu doar juridice.

În final, președintele a fost categoric cu privire la evaluarea generală a sistemului judiciar în aceste cazuri. El a afirmat că lipsa unor decizii finale reprezintă o problemă majoră pentru România, denotând ineficiență și întârzieri semnificative.

„Fără discuție”, a răspuns președintele când a fost întrebat dacă nesoluționarea acestor dosare este un eșec al justiției române.



Tags:
Ultima oră
