Nicușor Dan, glume după summitul NATO. Răspunsul său, întrebat ce a discutat cu Macron (VIDEO)

Președintele Nicușor Dan s-a amuzat miercuri, la conferința de după summitul NATO, amintindu-și de întrevederea cu omologul francez.

Întrebat ce a discutat cu Emmanuel Macron, Dan a răspuns amuzat: „Am discutat mai mult aseară, la cină, pentru că… ca doi francofoni!”.

Acesta a explicat apoi că au vorbit mai ales despre Consiliul European de joi.

Nicușor Dan, întrevederi importante în marja summitului NATO

Marți seară, Nicușor Dan a mers la de regele și regina Olandei, la Palatul Regal din Haga. Miercuri, pe lângă cu președintele american Donald Trump, Dan cu alți lideri importanți ai NATO, precum cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Canadei, Mark Carney, sau premierul Suediei, Ulf Kristersson.

De asemenea, a discutat cu prim-ministrul britanic Keir Starmer și cu președintele ceh Petr Pavel.

Decizie importantă la summitul NATO de la Haga

Amintim că, în finalul summitului, aliații NATO au adoptat prin care s-au angajat să-și majoreze obiectivul de cheltuieli pentru apărare, de la 2% din PIB la 5%, până în 2035.

„S-a agreat ținta de 5% cheltuieli pentru apărare. Banii trebuie transformați în capacități militare. S-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina. Am mulțumit aliaților prezenți în operațiuni în România și am reafirmat că regiunea Mării Negre e importantă. Am reafirmat angajamentul nostru de a investi în facilități pentru a găzdui militari NATO. Am atras atenția asupra importanței alegerilor parlamentare din R. Moldova din septembrie”, președintele Nicușor Dan, în cadrul conferinței.