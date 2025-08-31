Nicușor Dan îi găsește scuze premierului Bolojan. Cum comentează erorile din pachetele de austeritate

Președintele Nicușor Dan îi găsește scuze premierului Ilie Bolojan pentru măsurile din pachetele de austeritate care sunt contestate în spațiul public. Șeful statului a explicat că echipa guvernamentală a lucrat sub presiune și a făcut greșeli.

Cuprins:

Pachetele de austeritate conțin și măsuri greșite

Cât va rezistat guvernul condus de Ilie Bolojan

Preşedintele României, , a admis că , propuse de guvernul , ar putea conține și măsuri greșite. Dar, este de părere șeful statului, aceste erori vor fi corectate peste doi ani, începând cu 1 ianuarie 2027. Aflat la Chișinău, într-o vizită oficială, el a dclarat că finalul anului 2025 și anul 2026 vor fi dificili pentru români.

„Pe anumite chestiuni pot să am anumite opinii. Este un moment din care trebuie să ieşim, pentru că altfel economic pentru toată lumea va fi mult mai dificil şi bineînţeles că în momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului mai faci şi greşeli. Aceste eventuale greşeli le vom corecta începând cu ianuarie 2027. Noi mai avem 2025, patru luni cât a mai rămas din 2025, şi 2026 care vor fi nişte ani care vor fi dificili pentru români”, a declarat şeful statului.

Președintele a mai spus că veștile bune pentru economia românească au venit din partea agențiilor internaţionale de rating.

„Veste bună este că în iulie Fitch ne-a menţinut ratingul BBB-, în august Standard & Poors ne-a menţinut ratingul BBB- cu perspectivă negativă, dar a menţinut nivelul la care eram înainte să vedem dimensiunea fiscală. Asta este vestea bună. O să urmează în septembrie Moody’s. Sper să rămânem, de asemenea, la BBB-. Asta este o notă bună pentru Guvern”, a subliniat preşedintele.

În acest context, președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă actualul guvern ar putea cădea, în contextul unei moțiuni de cenzură a opoziției sau din cauza unei crize guvernamentale. El a răspuns că este nevoie ca toate partidele aflate la guvernare să dea dovadă de responsabilitate și să se asigure că acest guvern va rezistat cât mai mult.

„În momentul în care toate partidele pro-occidentale sunt la guvernare, nu prea mai ai rezervă şi atunci responsabilitatea tuturor e ca acest guvern să ţină cât mai mult”, a spus Nicușor Dan.

Șefii coaliției de guvernare s-au reunit duminică pentru a discuta despre pachetul doi de austeritate care vizează administrația publică. Acesta este centrat pe concedieri în masă și pe creșteri de taxei și impozite locale. Practic, Bolojan mută povara financiară, pentru cheltuielile administrației locale de la nivel guvernamental, pe umerii cetățenilor.

În schimb, pachetul doi nu conține măsuri care să ducă la eficientizarea cheltuielilor publice, prioritizarea alocărilor financiare în funcție de nevoile reale ale comunităților și, prin aceasta, la reducerea risipei bugetare. De asemenea, nu există măsuri de responsabilizare a decidenților locali în acest sens.