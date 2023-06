Nicușor Dan: „În România, au rămas două zone de care nu se atinge Parchetul – imobiliarele și pădurile”

UPDATE: Proiectul ce distruge regimul de protecţie al spațiilor verzi nu a mai fost pus pe ordinea de zi a Parlamentului, susțin sursele . Se întâmplă în urma de primarul Nicușor Dan, de USR și specialiștii în domeniu.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, s-a arătat extrem de îngrijorat de modificările pe care PSD și PNL vor să le aducă legislației, în beneficiul „rechinilor imobiliari”.

Amintim că PSD, cu ajutorul PNL, a adus în Parlament mai multe amendamente nocive la proiectul de Cod al urbanismului, amendamente care practic duc la distrugerea a numeroase spații verzi și lasă loc construcțiilor. La , PSD și PNL au amânat votul final pe Cod până în sesiunea din toamnă, dar în legea spațiilor verzi. Amendamentele au trecut, marți, de Comisia de mediu din Camera Deputaților și azi, miercuri, întreaga lege, cu tot cu amendamentele toxice,

Nicușor Dan denunță o acțiune concertată în care oameni politici, reprezentanți ai unor autorități ale statului, dar și unele organizații neguvernamentale acționează în interesul dezvoltatorilor imobiliari „Suspectez că e o singură sursă de finanțare. (…) Miza este financiară. Doar la Sectorul 2, valoare terenurilor după aprobarea PUZ-ului, suspendat ulterior, a crescut până la 5 miliarde de euro”.

PSD, PNL și rechinii imobiliari ne lasă fără spații verzi. Nicușor Dan, critici la adresa procurorilor

Primarul Capitalei a criticat Inspectoratul de Stat în Construcții și Prefectura: „Inspectoratul de Stat în Construcții a refuzat să verifice nelegalitățile din PUZ-uri pe care le-am sesizat. Au trecut doi ani de atunci. Ba mai mult, atât Inspectoratul, cât și prefectul, după ce instanța a suspendat PUZ-urile de sector, au încurajat primarii de sector să dea în continuare autorizații de construcții”.

Dar a adus acuzații grave și Parchetelor:

„Avem o corupție profundă în urbanism și n-avem pe nimeni în pușcărie. Adică primarul, autoritatea executivă, vine și spune că autorizația de construcție nu există. Privatul zice ba da, există. Pentru că suntem într-o zonă protejată, legea spune că intrăm pe tărâmul infracțiunii și numai Parchetul poate să acționeze și să suspende lucrările. Numai Parchetul poate să suspende o infracțiune în curs. Autoritatea civilă, din momentul în care constată sau apreciază că se săvârșește o infracțiunea, nu poate decât să sesizeze Parchetul. Cred că față de corupția evidentă din zona aceasta, Parchetul ar trebui să aibă un serviciu specializat pe infractiuni din zona urbanismului, a construcțiilor. Am fost chemat de câteva ori de polițiști judiciari ca să îi ajut să înțeleagă”, a declarat Nicușor Dan, pentru

Întrebat dacă nici procurorii nu înțeleg aceste cazuri, primarul Capitalei a răspuns: „În practică, un procuror simplu are pe masă câteva sute de dosare penale în care e vorba de tâlhării, de furturi, de fel de fel de infracțiuni. Când primește un dosar de construire fără autorizație, se uită la el fără entuziasm. Bineînțeles, că e un om care are o școală, știe dreptul, se poate apuca să citească. Numai că, față de volumul pe care îl are pe celelalte spețe, ăsta e dat la o parte. Eu cred că în prin acțiunea Parchetului din ultimii 10-15 ani sunt zone de corupție care au fost mult diminuate. Cum sunt achizițiile publice, de exemplu, unde nu mai este jaful care era în anii 2000. Dar au rămas două zone de care Parchetul în momentul de față nu se atinge: imobiliarele și pădurile. Nu există progrese în aceste zone”.

Nicușor Dan, despre interesul dezvoltatorilor imobiliari

Acesta a susținut că mai multe amendamente la Codul Urbanismului servesc interesele dezvoltatorilor imobiliari care vor să construiască pe spațiile verzi.

„Din perspectiva spațiilor verzi sunt trei chestiuni care practic golesc de conținut reglementările existente deja. Acum există interdicția de schimbare a destinației unui spațiu care sunt amenajat ca spațiu verde. Vorbim de toate spațiile verzi dintre blocuri. Acestea nu vor mai fi incluse ca spații verzi odată cu acceptarea acestor amendamente în proiectul de lege privind Codul Urbanistic. Apoi, avem obligația pentru oricine aduce un teren din extravilan în intravilan sau care refuncționalizează o platformă industrială prin construirea unui complex imobiliar să asigure 20 m² de spațiu verde pentru fiecare locuitor de acolo. Și această obligație dispare prin amendamentele depuse.

De asemenea, va dispărea prin noua lege și sancțiunea pentru schimbarea destinației unui spațiu verde. Legislația actuală sancționează proporțional pe metru pătrat, ajungând la 20.000 de lei pe metru pătrat. Acum ea devine o sancțiune unitară, între 50.000 și 500.000 lei, dar care poate fi plătită în 15 zile jumătate din minim, adică 25.000 lei. Este extrem de puțin pentru cineva care construiește o casă, o vilă, un complex rezidențial.

Dintre toate aceste modificări, cea mai gravă este cea care desființează spațiul verde privat. Adică orice proprietar de spațiu verde privat nu mai este supus nici unei restricții. Poate face ce vrea pe el”, a explicat Nicușor Dan.

El a mai acuzat că amendamentele aduse Codului urbanistic practic legiferează hoția: „se oferă o portiță pentru continuare construcțiilor nelegale în ciuda PUZ-urilor anulate în instanță”.

Nicușor Dan acuză că partidele și reprezentanții unor instituții fac jocurile dezvoltatorilor imobiliari

„Este o presiune în mod evident a acestor dezvoltatori pentru ca nelegalitatea în care ei se află să fie reglementată. (…)

Suspectez că există o singură sursă de finanțare. Există o luptă între un interes public de a avea un o dezvoltare coerentă și legală a orașului și un interes speculativ care vine pe o istorie de 15 ani și care se simte în pericol de a-și înceta acest mod de funcționare. Cam asta este. Printr-un singur act, un PUZ, un teren care valorează acum 500.000 euro poate ajunge la 3 milioane de euro”, a continuat primarul general, în interviul pentru Libertatea.

Dan a mai susținut că a simțit că se fac presiuni asupra sa de când e primar: „Pe de-o parte, am avut discuții cu nenumărați dezvoltatori care au venit să-și prezinte proiectele și le-am spus care sunt problemele lor. Pe de altă parte, vedem cu toții o presiune mediatică. Faptul că sunt criticate foarte multe aspecte, care nu au neapărat legătură cu urbanismul, de cei care au interese pe zona urbanistică, nu cred că este întâmplător”.