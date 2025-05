Nicușor Dan, întâlnire cu oamenii de afaceri pe tema reformei fiscale. Concluziile care s-au desprins în urma întrevederii

Reprezentanţii mediului de afaceri s-au întâlnit cu preşedintele României, , pentru cu privire la măsurile care pot fi luate pentru corectarea deficitului bugetar.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a primit joi, la Palatul Cotroceni, o delegaţie compusă din reprezentanţi ai unor organizaţii ale mediului de business autohton. La finalul întrevederii, oamenii de afaceri au relatat că discuțiile au vizat, cu precădere măsuri de ajustare și mai puțin majorări de taxe și impozite. Preşedintele Romanian Business Leaders (RBL), Sergiu Neguţ, a făcut o serie de comentarii legat de discuțiile cu Nicușor Dan.

„Prioritatea importantă pe care o are România în contextul de acum este să continue accelerarea economică. Fără creştere economică nu putem să acoperim gap-ul pe care îl avem acum, fără creşterea economică companiile noastre nu pot creşte, fără creştere economică joburi nu se pot crea, salariile nu pot creşte. Dacă fac analogie cu o companie ca a noastră şi avem un deficit atât de mare, deficitul acesta trebuie acoperit de undeva – şi anume din tăieri de cheltuieli, nu din creşteri de taxe.

România are cel mai mare gap de TVA din Uniunea Europeană, un gap de TVA dublu faţă de vecinii noştri bulgari, la care am putea să ne uităm şi să vedem cum se face, pentru că sunt nişte chestiuni care se pot instrumenta. Acum se pot instrumenta pentru că s-a pornit o digitalizare a ANAF de câţiva ani, care a produs deja efecte, în sensul în care am putea să avem acces la datele pe care să le putem prelucra. Dar astea sunt foarte puţine lucruri, pentru că în realitate sunt atât de multe ineficienţe la nivelul companiilor de stat, structura administrativă, birocratică, foarte amplă, costul birocraţiei asupra businessului”, a afirmat Sergiu Neguţ, la finalul întâlnirii.

Oamenii de afaceri nu vor majorări de taxe

Omul de afacceri a subliniat că este nevoie de o ierarhizare a măsurilor ce pot fi adoptate de urgență, într-un timp foarte scurt spre a evita adâncirea crizei. Potrivit spuselor sale, discuțiile cu președintele s-au axat, în principal pe ajustarea cheltuielilor și eficientizarea statului pentru a evita o creștere a taxelor.

„Preşedintele ne-a ascultat cu multă atenţie şi cred că am avut un dialog foarte constructiv. Cred că am avut o ureche deschisă în a înţelege nu doar punctul nostru de vedere, ci punctul nostru de vedere comun despre ce înseamnă o Românie mai bună şi mai eficientă. Discuţia a fost focusată preponderent doar pe ajustări, nu pe creşteri de taxe. (…) Tema nu este dacă se poate, sigur se poate, este de viteză şi de ierarhizare a măsurilor care se pot lua într-un termen scurt. Am discutat mai degrabă măsurile structurale care pot fi luate în afara unei potenţiale creştere de taxe”, a adăugat preşedintele RBL.

Florin Duma, preşedinte IMM România, a subliniat, la rândul său, că organizaţia pe care o conduce susţine scăderea cheltuielilor bugetare şi se opune creşterii taxelor. Acest punct de vedere este susținut și de confederația patronală Concordia.

„Alături de Concordia, IMM România a susţinut de asemenea scăderea cheltuielilor bugetare. Ne opunem creşterii taxelor. Am propus preşedintelui să aibă în vedere ca acele discuţii cu mediul politic să includă obligatoriu şi mediul de afaceri, în aşa fel încât ele să aibă un rol constructiv şi să ducă la concluziile pe care ni le dorim cu toţii şi anume reducerea deficitului bugetar”, a menţionat Florin Duma.

Participanții la întâlnirea cu Nicușor Dan

La consultările de la Palatul Cotroceni au participat reprezentanţi ai următoarelor organizaţii patronale şi de : Confederaţia Patronală Concordia, Consiliul Investitorilor Străini, Fundaţia Romanian Business Leaders, Camera de Comerţ Americană în România, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Franceză în România, Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană şi Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România.

Preşedintele Nicuşor Dan a iniţiat consultările cu mediul de afaceri luând în considerare deschiderea oamenilor de afaceri de a furniza expertiză. În cadrul întrevederii, delegaţiile mediului de business au reiterat angajamentul organizaţiilor pe care le reprezintă de a contribui la asigurarea stabilităţii economice a României pe termen lung, prin identificarea de măsuri de eficientizare care să conducă la sustenabilitatea finanţelor publice.