B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan ar fi atras atenția, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților

Nicușor Dan ar fi atras atenția, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților

George Lupu
26 aug. 2025, 22:54
Nicușor Dan ar fi atras atenția, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților
Liderul interimar al PNL, Ilie Bolojan, și președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit marți, 26 august, la Palatul Victoria, cu liderii coaliției de guvernare pentru a discuta despre reforma pensiilor magistraților, afirmă surse politice, citate de B1 TV.

Cuprins

  • Despre ce a vorbit Nicușor Dan cu liderii coaliției
  • Ce spune Marinescu despre protestul magistraților

Despre ce a vorbit Nicușor Dan cu liderii coaliției

Tema centrală a fost creșterea vârstei de pensionare și modul de calcul al pensiilor, șeful statului susținând necesitatea unei perioade de tranziție.

Potrivit surselor, argumentul președintelui a fost că un magistrat aflat deja la vârsta de pensionare nu poate fi pus brusc în situația de a lucra încă zece ani.

De asemenea, Nicușor Dan a atras atenția că aplicarea imediată a noilor reguli ar genera scăderi prea abrupte ale pensiilor, afectând puternic nivelul veniturilor.

Nicușor Dan a venit la ședința coaliției în contextul în care judecătorii și procurorii au anunțat că se pregătesc de un boicot de proporții, supărați că Guvernul vrea să reformeze pensiile magistraților.

Adunarea Generală a judecătorilor de la Curtea de Apel București a decis să suspende ședințele de judecată, cu mici excepții, iar procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și-au întrerupt activitatea pe durată nedeterminată.

Ce spune Marinescu despre protestul magistraților

Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a declarat pentru B1 TV că Ministerul n-a fost informat oficial.

„Vom încerca să aflăm detalii, să facem dialogul instituțional normal într-un stat de drept și să vedem dacă e o formă de protest generalizată la nivel național și care e măsura și conținutul acestuia”, a mai afirmat ministrul în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Marinescu a transmis apoi un mesaj către magistrați și cetățeni: „Într-un stat de drept și o societate democratică pot exista divergențe. Când acestea vizează o categorie profesională, aceasta poate, în limitele legii, să-și exprime nemulțumirile. Mesajul meu pentru cei care vor să protesteze e să respecte legea și drepturile fundamentale ale cetățenilor, iar către cetățeni să aibă încredere că actul de justiție trebuie să continue într-o societate europeană, democratică”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ministrul Cseke Attila, despre pensiile magistraților: „Nu numai unii să participe la efortul pe care îl facem cu toții. Nu se poate doar cu unii”
Politică
Ministrul Cseke Attila, despre pensiile magistraților: „Nu numai unii să participe la efortul pe care îl facem cu toții. Nu se poate doar cu unii”
Cristian Tudor Popescu, critici dure la adresa magistraților în privința pensiilor speciale: „Dacă se cedează în fața lor, cum mai procedezi cu profesorii care au ieșit în stradă” (VIDEO)
Politică
Cristian Tudor Popescu, critici dure la adresa magistraților în privința pensiilor speciale: „Dacă se cedează în fața lor, cum mai procedezi cu profesorii care au ieșit în stradă” (VIDEO)
Scandalul facturilor la energie. Ministrul Bogdan Ivan, adresă foarte dură către ANRE. „Am cerut să verifice toți furnizorii”
Politică
Scandalul facturilor la energie. Ministrul Bogdan Ivan, adresă foarte dură către ANRE. „Am cerut să verifice toți furnizorii”
UPDATE // Președintele Nicușor Dan a fost la Guvern înainte de ședința coaliției de guvernare pentru discuții despre Pachetul 2 de măsuri (VIDEO)
Politică
UPDATE // Președintele Nicușor Dan a fost la Guvern înainte de ședința coaliției de guvernare pentru discuții despre Pachetul 2 de măsuri (VIDEO)
Mircea Abrudean, președintele Senatului: Cu siguranţă vor creşte impozitele pe locuinţe. Acum sunt foarte mici (VIDEO)
Politică
Mircea Abrudean, președintele Senatului: Cu siguranţă vor creşte impozitele pe locuinţe. Acum sunt foarte mici (VIDEO)
Mircea Abrudean, președintele Senatului: Nu e normal să avem furnizori de energie care fentează. Suntem de acord ca situaţia să ajungă în CSAT (VIDEO)
Politică
Mircea Abrudean, președintele Senatului: Nu e normal să avem furnizori de energie care fentează. Suntem de acord ca situaţia să ajungă în CSAT (VIDEO)
Proteste în Justiție față de reforma pensiilor magistraților – activitate suspendată în instanțe. Radu Marinescu spune că Ministerul Justiției n-a fost informat oficial. Mesajul său către magistrați și populație (VIDEO)
Politică
Proteste în Justiție față de reforma pensiilor magistraților – activitate suspendată în instanțe. Radu Marinescu spune că Ministerul Justiției n-a fost informat oficial. Mesajul său către magistrați și populație (VIDEO)
Fostul candidat la prezidențiale Sebastian Popescu a recunoscut că a discutat cu minorul de 15 ani. Politicianul i-ar fi propus adolescentului să întrețină relații sexuale
Politică
Fostul candidat la prezidențiale Sebastian Popescu a recunoscut că a discutat cu minorul de 15 ani. Politicianul i-ar fi propus adolescentului să întrețină relații sexuale
Pachetul 2 fiscal nici acum nu e gata. Au fost făcute câteva modificări, iar unele măsuri ar putea fi scoase cu totul. Nouă ședință în coaliție, de la ora 17.00
Politică
Pachetul 2 fiscal nici acum nu e gata. Au fost făcute câteva modificări, iar unele măsuri ar putea fi scoase cu totul. Nouă ședință în coaliție, de la ora 17.00
Ionuț Moșteanu, întâlnire cu prim-ministrul Ucrainei: „Firmele românești vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina și vor întări economia noastră”
Politică
Ionuț Moșteanu, întâlnire cu prim-ministrul Ucrainei: „Firmele românești vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina și vor întări economia noastră”
Ultima oră
23:46 - Ministrul Cseke Attila, despre pensiile magistraților: „Nu numai unii să participe la efortul pe care îl facem cu toții. Nu se poate doar cu unii”
23:27 - Ce alimente evită Lidia Buble pentru a-și menține silueta. „Nu prea am timp să mănânc”
23:22 - Incendiu puternic la Dragonul Roșu. Hala de depozitare s-a prăbușit parțial și degajă un fum dens
23:04 - Monica Anghel, pe patul de spital. Artista a suferit o intervenție chirurgicală. „Era din ce în ce mai complicat”
22:56 - Trump vrea pedeapsa capitală în Washington. Planul ar putea fi extins și în alte state
22:41 - Cornulețe de Post – Rețetă tradițională
22:38 - Manichiuristele din toată țara, obligate să arunce zeci de produse după ce s-a descoperit că gelurile semi-permanente conțin o substanță toxică
22:27 - O refugiată din Ucraina a fost ucisă într-o gară din Statele Unite. Cum s-a întâmplat tragedia
22:13 - Cristian Tudor Popescu, critici dure la adresa magistraților în privința pensiilor speciale: „Dacă se cedează în fața lor, cum mai procedezi cu profesorii care au ieșit în stradă” (VIDEO)
22:07 - Sfârșitul unui sezon estival greu. Hotelierii vor închide mai devreme anul acesta. „Nu este rentabil”