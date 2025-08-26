Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit marți, 26 august, la Palatul Victoria, cu liderii coaliției de guvernare pentru a discuta despre reforma pensiilor magistraților, afirmă surse politice, citate de B1 TV.

Despre ce a vorbit Nicușor Dan cu liderii coaliției

Tema centrală a fost creșterea vârstei de pensionare și modul de calcul al pensiilor, șeful statului susținând necesitatea unei perioade de tranziție.

Potrivit surselor, argumentul președintelui a fost că un magistrat aflat deja la vârsta de pensionare nu poate fi pus brusc în situația de a lucra încă zece ani.

De asemenea, Nicușor Dan a atras atenția că aplicarea imediată a noilor reguli ar genera scăderi prea abrupte ale pensiilor, afectând puternic nivelul veniturilor.

Nicușor Dan a venit la ședința coaliției în contextul în care judecătorii și procurorii au anunțat că se pregătesc de un boicot de proporții, supărați că Guvernul vrea

Adunarea Generală a judecătorilor de la Curtea de Apel București a decis să suspende ședințele de judecată, cu mici excepții, iar procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și-au întrerupt activitatea pe durată nedeterminată.

Ce spune Marinescu despre protestul magistraților

Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, pentru B1 TV că Ministerul n-a fost informat oficial.

„Vom încerca să aflăm detalii, să facem dialogul instituțional normal într-un stat de drept și să vedem dacă e o formă de protest generalizată la nivel național și care e măsura și conținutul acestuia”, a mai afirmat ministrul în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Marinescu a transmis apoi un mesaj către magistrați și cetățeni: „Într-un stat de drept și o societate democratică pot exista divergențe. Când acestea vizează o categorie profesională, aceasta poate, în limitele legii, să-și exprime nemulțumirile. Mesajul meu pentru cei care vor să protesteze e să respecte legea și drepturile fundamentale ale cetățenilor, iar către cetățeni să aibă încredere că actul de justiție trebuie să continue într-o societate europeană, democratică”.