Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit marți, 26 august, la Palatul Victoria, cu liderii coaliției de guvernare pentru a discuta despre reforma pensiilor magistraților, afirmă surse politice, citate de B1 TV.
Tema centrală a fost creșterea vârstei de pensionare și modul de calcul al pensiilor, șeful statului susținând necesitatea unei perioade de tranziție.
Potrivit surselor, argumentul președintelui a fost că un magistrat aflat deja la vârsta de pensionare nu poate fi pus brusc în situația de a lucra încă zece ani.
De asemenea, Nicușor Dan a atras atenția că aplicarea imediată a noilor reguli ar genera scăderi prea abrupte ale pensiilor, afectând puternic nivelul veniturilor.
Nicușor Dan a venit la ședința coaliției în contextul în care judecătorii și procurorii au anunțat că se pregătesc de un boicot de proporții, supărați că Guvernul vrea să reformeze pensiile magistraților.
Adunarea Generală a judecătorilor de la Curtea de Apel București a decis să suspende ședințele de judecată, cu mici excepții, iar procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și-au întrerupt activitatea pe durată nedeterminată.
Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a declarat pentru B1 TV că Ministerul n-a fost informat oficial.
„Vom încerca să aflăm detalii, să facem dialogul instituțional normal într-un stat de drept și să vedem dacă e o formă de protest generalizată la nivel național și care e măsura și conținutul acestuia”, a mai afirmat ministrul în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.
Marinescu a transmis apoi un mesaj către magistrați și cetățeni: „Într-un stat de drept și o societate democratică pot exista divergențe. Când acestea vizează o categorie profesională, aceasta poate, în limitele legii, să-și exprime nemulțumirile. Mesajul meu pentru cei care vor să protesteze e să respecte legea și drepturile fundamentale ale cetățenilor, iar către cetățeni să aibă încredere că actul de justiție trebuie să continue într-o societate europeană, democratică”.