Nicuşor Dan, întrebat când va merge în SUA: „Probabil, la începutul anului viitor, dacă totul merge conform planului”. Ce va discuta cu Donald Trump

Preşedintele României, , a declarat că intenţionează să efectueze o vizită oficială în la începutul anului 2026, dacă etapele de pregătire decurg conform planului.

Cuprins:

Când va merge Nicușor Dan în SUA

Ce subiecte va aborda Nicușor Dan la discuţiile din America

Care este rolul Oanei Ţoiu în aceste negocieri

Întrebat când va merge în SUA, şeful statului a răspuns, potrivit :

„Probabil la începutul anului viitor, dacă totul merge conform planului.”

Nicuşor Dan a subliniat importanţa unei agende concrete de discuţii, care să includă atât teme de securitate, cât şi cooperarea economică.

„Important este, între timp, să parcurgem etapele preliminare şi când ne ducem acolo să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar şi economice. E foarte important ca noi să avem mai mulţi investitori străini în România şi, evident, companiile americane pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important”, a precizat preşedintele.

Care este rolul Oanei Ţoiu în aceste negocieri

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a confirmat că pe 20 septembrie 2025 se va afla la Chicago, pentru pregătirea vizitei dintre preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump.

Ea a explicat că vizita dintre Nicușor Dan și Trump ar urma să aibă loc cel mai probabil în primul trimestru al anului 2026.