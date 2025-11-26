B1 Inregistrari!
Nicușor Dan își prezintă Strategia Naţională de Apărare în Parlament. Documentul este centrat obligația statului de a-și proteja cetățenii

Nicușor Dan își prezintă Strategia Naţională de Apărare în Parlament. Documentul este centrat obligația statului de a-și proteja cetățenii

Adrian Teampău
26 nov. 2025, 08:55
Nicușor Dan își prezintă Strategia Naţională de Apărare în Parlament. Documentul este centrat obligația statului de a-și proteja cetățenii
Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook
Preşedintele Nicuşor Dan va adresa, miercuri, în cadrul şedinţei comune a Camerelor Parlamentului, un mesaj referitor la Strategia Naţională de Apărare a României. Documentul, care vizează perioada 2025-2030, a fost aprobat în CSAT.

Președintele Nicușor Dan merge în Parlament

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au luat act, luni, de Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030. Președintele Nicușor Dan a prezentat spre analiză documentul, în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Ulterior strategia a fost trimisă Comisiilor comune de apărare pentru raport comun şi întocmirea proiectului de hotărâre.

Potrivit prezentării care însoțește documentul, procesul de elaborare a strategiei a avut un puternic caracter interinstituţional. Documentul a fost elaborat prin contribuția tuturor instituțiilor cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării. La conturarea acesteia s-a ținut cont și de opiniile reprezentanţilor și formatorilor de opinie ai societăţii civile, ai think-tank-urilor şi ai mediului academic.

Proiectul consolidat a fost pus în transparenţă publică, aceasta fiind primul document de acest fel care a parcurs şi această etapă. Strategie Naţională de Apărare a Ţării va fi supus aprobării Parlamentului în şedinţa comună de miercuri, la ora 14:00.

Totodată, se mai arată în document, strategia exprimă viziunea unei Românii moderne şi sigure, care se bucură de pace şi de avantajele ei unice. România trebuie să fie un stat construit în jurul cetăţenilor săi, în serviciul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale acestora, cu instituţii moderne, transparente şi integre, orientate exclusiv către slujirea binelui public.

Strategia de Apărare centrată pe cetățean

Preşedintele Nicuşor Dan va adresa, miercuri, în cadrul şedinţei comune Parlamentului, un mesaj referitor la Strategia Naţională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030. În preambulul documentului, șeful statului a subliniat că acest document este despre obligațiile pe care le are statul față de cetățenii săi.

„Documentul nu este, prin urmare, despre statul român, ci despre obligaţiile fundamentale ale instituţiilor publice faţă de cetăţenii români. Mediul de securitate este diferit, fiind marcat de contestarea ordinii internaţionale bazate pe reguli de către unele state guvernate autoritar, coroborat cu diminuarea capacităţii organismelor internaţionale de a-şi îndeplini vocaţia fondatoare”, a transmis Nicușor Dan prin document.

El a subliniat că majoritatea statelor democratice se confruntă cu manipularea informațională și cu schimbarea raporturilor economice. Măsurile protecționiste au luat locul politicilor de liber schimb. Iar sabotajul și lupta pentru resurse, perturbarea infreastructurilor critice sunt tot atâtea amenințări care tebuie combătute. Peste toate acestea se adaugă creşterea ameninţărilor transnaţionale şi transfrontaliere.

„În acest context, asigurarea securităţii cetăţeanului şi a întregii societăţi reclamă o abordare transparentă şi colaborativă, cu instituţii funcţionând într-o logică de cooperare onestă şi responsabilă, deschise controlului cetăţenesc şi oferind, astfel, garanţii reale că România devine un stat rezistent la şocuri interne sau externe, capabil să răspundă în mod adecvat noilor ameninţări şi riscuri de securitate”, subliniază preşedintele Nicuşor Dan în document.

Cum vede președintele Nicușor Dan strategia de apărare

Conceptul-cheie al strategiei de apărare este independenţa solidară, ca exigenţă strategică şi imperativ de acţiune, pe componentele de securitate şi diplomaţie, se adaugă în document. Este conceptul pe care președintele Nicușor Dan l-a pus la baza documentului, în contextul unei situații internaționale complicate. România răspunde provocărilor de securitate, urmărindu-şi interesele naţionale în deplină solidaritate cu partenerii şi aliaţii săi.

„Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030 semnalează o nouă etapă în dezvoltarea istorică a României. După consolidarea rolului de membru al NATO şi al UE şi după accederea proximă la OCDE, România trebuie să îşi propună extinderea influenţei în regiunea de interes imediat şi proiectarea mai fermă a intereselor româneşti pe plan internaţional”, se mai arată în documentul strategic.

Președintele a mai transmis că această strategie constituie cadrul fundamental pentru adaptarea și revizuirea celorlalte strategii sectoriale existente, acolo unde este cazul.

„Strategia constituie cadrul fundamental pentru adaptarea şi/sau revizuirea strategiilor sectoriale existente sau pentru refacerea acestora, acolo unde este cazul, precum şi pentru elaborarea strategiilor sectoriale viitoare”, a transmis președintele în documentul structurat pe şase mari capitole.

