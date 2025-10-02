Nicușor Dan, la Copenhaga. Președintele României a susținut, joi, o conferință de presă, în marja summitului liderilor UE reunit la Copenhaga. Nicușor Dan a prezentat principalele subiecte despre care s-a discutat acolo.

Discuțiile s-au concentrat, în mare parte, pe planul de acțiune al Comisiei Europene privind apărarea europeană, care va fi prezentat la formal de la Bruxelles.

Președintele României a precizat că un alt subiect despre care s-a discutat a fost legat de . A fost un subiect central de discuție, similar cu reuniunea anterioară a Consiliului.

Componentele abordate au fost: amenințări fizice, drone, război hibrid, dezinformare și atacuri cibernetice.

Nicușor Dan, la Copenhaga. Ce s-a discutat la summitul liderilor UE

De asemenea, în cadrul grupului de securitate, a fost prezentat un raport privind alegerile din noiembrie anul trecut.

„Cea mai mare parte a discuțiilor s-a concentrat pe acel plan de acțiune cu care Comisia Europeană a spus că va veni la Consiliul European formal de peste 3 săptămâni, de la Bruxelles.

Și au fost contribuții ale statelor pe cum ar trebui să fie acel plan de acțiune, adică, pentru moment, noi aveam niște instrumente financiare pentru apărarea europeană și acum ele trebuie integrate într-un plan de acțiune.

Comitetul politic european a început acum 3 sau 4 ani. El reunește țările din Uniunea Europeană, țările din Europa, care nu sunt în Uniune, și câteva instituții, cum ar fi OSCE-ul, Consiliul Europei, bineînțeles, instituțiile europene.

Și, din nou, aici a fost o discuție despre securitatea europeană, ca și la discuția de ieri de la Consiliu, când vorbim de securitate, vorbim și de amenințări fizice, dar vorbim și de drone. Am avut niște experiențe pe plan european săptămânile care au trecut. Vorbim de războiul hibrid, de dezinformare și de atacuri cibernetice.

A fost o sesiune plenară, după care au fost câteva grupuri de lucru. Eu am participat la cel pe securitate cu toate componentele astea pe care le-am spus și, așa cum v-am spus de dimineață, am prezentat raportul pe care parchetul l-a făcut pe alegerile din noiembrie anul trecut”, a declarat președintele.

Ce declarație comună a semnat România

“În cadrul comitetului politic a avut loc, ulterior, un grup de lucru pe tematica drogurilor, care s-a finalizat cu o declarație comună pe care România a semnat-o, de asemenea, care, în esență, spune că este un fenomen care ne afectează pe toți și că țările europene, din Uniune sau nu, trebuie să colaboreze pe trasee, pe informații, pe urmărirea banilor și pe partea, ca să-i spunem așa, științifică a fenomenului, care sunt substanțele și care sunt metodele medicale pe care le avem la dispoziție.

A fost, de asemenea, o discuție, în urmă cu doi ani s-a constituit un grup de lucru restrâns pe Moldova, la care România este parte din momentul în care acest grup s-a constituit, în care, pe de-o parte, doamna președinte ne-a prezentat tabloul societății în aceste alegeri parlamentare care au trecut, situația pe corelarea administrativă și legislativă cu exigențele Uniunii și s-a discutat de pașii următori pentru aderarea efectivă a Republicii Moldova în Uniune”, a mai adăugat șeful statului.

Nicușor Dan, la Copenhaga. Cu cine a avut discuții bilateriale

“Și am avut o discuție bilaterală cu prim-ministru Suediei. Aici am discutat foarte mult de posibilitățile de colaborare în ceea ce privește industria de apărare și, în general, de colaborarea pe securitate și pe economie, dar, cum am spus, în special pe zona de industrie de apărare și am avut, de asemenea, o discuție cu prim-ministrul Armeniei. După cum știți, următoarea reuniune a acestui Comitet Politic European va avea loc în Armenia în mai anul viitor, când voi participa. Și pentru România, zona Caucazului este foarte interesantă din perspectivă economică”, a mai spus Nicușor Dan.