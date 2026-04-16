Președintele României, Nicușor Dan, va participa vineri la o reuniune internațională de nivel înalt dedicată situației din Strâmtoarea Ormuz, într-un context marcat de tensiuni persistente în Orientul Mijlociu și de efecte semnificative asupra piețelor energetice globale.

Întâlnirea are loc în format videoconferință și reunește lideri europeni importanți, preocupați de reluarea traficului maritim în zonă și de limitarea impactului economic.

Cine organizează reuniunea internațională

Evenimentul este organizat la inițiativa președintelui Emmanuel Macron și a premierului britanic Keir Starmer, în cadrul Inițiativei Internaționale pentru Libertatea de Navigație în Strâmtoarea Ormuz.

„Participare în format videoconferință la reuniunea privind Inițiativa Internațională pentru Libertatea de Navigație în Strâmtoarea Ormuz, la invitația Președintelui Republicii Franceze, , și a Prim-ministrului Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Keir Starmer”, a transmis , potrivit Știripesurse.

De ce este importantă Strâmtoarea Ormuz pentru economie

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol la nivel global, iar orice blocaj sau tensiune în zonă are efecte directe asupra prețurilor energiei. Participarea României la această reuniune vine în contextul în care fluctuațiile din piața energetică se resimt inclusiv la nivel intern, în special în costul carburanților.

Care este poziția României vivzavi de Strâmtoarea Ormuz

România s-a alăturat deja unei declarații comune semnate de mai multe state, printre care Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia, privind garantarea libertății de navigație în zonă.

„Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale.

Efectele sunt resimțite și în România, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea prețurilor la un nivel suportabil pentru populație.

România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Ce soluții sunt discutate la nivel european

Tema energiei a fost abordată recent și în cadrul reuniunilor Consiliului European, unde au fost analizate posibile măsuri pentru reducerea presiunii asupra prețurilor.

„Comisia a fost deschisă la mecanisme care să reducă prețul energiei, fie prin plafonarea prețului gazului, fie prin amânarea termenelor necesare atingerii țintei de emisii.

De asemenea, Comisia Europeană a propus un pachet de 30 de miliarde de euro pentru modernizarea rețelelor și interconectarea între state”, a explicat Nicușor Dan la momentul respectiv.