Nicușor Dan, noi declarații despre pensionarea magistraților: „Echitabil este ca să dublăm perioada pe care o mai au până la pensioare și nu mai mult”

George Lupu
10 sept. 2025, 22:32
Nicusor Dan Sursa foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan și-a nuanțat poziția cu privire la reforma pensiilor speciale ale magistraților și a explicat de ce a sărit în apărarea lor în ceea ce privește trecerea la vârsta de pensionare.

Cuprins

  • Ce a declarat președintele despre pensiile magistraților
  • Ce a spus Nicușor Dan despre pensionarea magistraților la 48 de ani
  • Critici la adresa șefilor de parchete

Ce a declarat președintele despre pensiile magistraților

Referitor la pensiile magistraților, Nicușor Dan a afirmat că a fost o aberație ca pensia să fie egală sau chiar mai mare decât salariul.

„Eu cred că politicienii nu trebuie să fie tot timpul foarte populari și conștiința lor trebuie să le spună să meargă contra curentului.

În ce privește pensiile magistraților multă lume în spațiul public vede asta ca un meci. Hai să înjurăm sau hai să luăm în brațe magistrații.

Sunt absolut de acord că a fost o aberație ca pensia să fie egală cu salariul sau chiar mai mare ca salariul. Ai niște oameni care pentru aceeași bani, tu ca societate vrei să îi timiți la muncă, nu să se ducă la pensie pe aceeași bani. Din păcate statul român ani de zile a încurajat magistrați care erau la apogeul performanței profesionale să iasă la pensie la 50 de ani.

Este o aberație care a fost corectată, prin diminuarea pensiei magistraților, cu care am fost de acord”.

Ce a spus Nicușor Dan despre pensionarea magistraților la 48 de ani

Nicușor Dan a explicat că statul a încurajat ani de zile magistrați aflați la apogeul performanței să se pensioneze foarte devreme, la 48–50 de ani, ceea ce nu este sustenabil. Președintele a subliniat că susține diminuarea pensiilor și creșterea graduală a vârstei de pensionare, „echitabil fiind să dublăm perioada rămasă până la pensie și nu mai mult”.

“De asemenea, creșterea vârstei de pensionare. Nu e normal ca niște oameni să iasă la pensie la 48, 49, 50 de ani.

Acolo unde a fost o dezbatere a fost pe cât de graduală trebuie să fie această trecere de la 48 la 65 de ani. Aici mi-am asumat asta, deși am anticipat că o să fie un val de reproș, tocmai că administrația nu funcționează, că legile sunt interpretabile, noi avem câteva mii de magistrați care au 2-3 milioane de dosare în fiecare an. Ei și experiența mea de om care s-a dus înstanță ca ONG-ist, ca primar, ulterior, e că oamenii ăștia au o cantitate uriașă de muncă și nu poți să impui unui om care lucrând weenduri, în concedii, știe că a lucrat 24 de ani în condițiile astea și mai are un an, nu poți să îi ceri acel an să se facă 6 ani sau mai are trei, să devină 15.

Echitabil este ca să dublăm perioada pe care o mai au până la pensioare și nu mai mult”.

Nicușor Dan a mai precizat că majoritatea activității instanțelor se concentrează pe civil, iar problemele majore, precum dosarele Revoluției sau cele de corupție, țin de managementul resurselor la nivelul șefilor parchetelor.

“Să distingem civilul de penal, care este 20-30 la sută în activitatea instanțelor. Sunt divorțuri, moșteniri, conflicte între vecini, soluționate de 70% din aparatul de magistrați.

Mai departe nu am închis dosarul Revoluției, sunt mari dosare de corupție care s-au prescris. Trebuie să ne uităm nu la categoria de ansamblu a magistraților, trebuie să ne uităm la șefii parchetelor. E o problemă de management, câte resurse alocăm pentru dosare importante pentru societate”.

Critici la adresa șefilor de parchete

Nicușor Dan a criticat din nou șefii parchetelor: “Nu sunt deloc mulțumit de procurorul general și de șeful DNA. Am spus asta de mai multe ori, mențin”.

Despre reforma justiției, Nicușor Dan a precizat că nu a abandonat acest subiect, dar cere timp:

“Eu cred că multă lume înțelege că în acest echilibru de putere sunt multe instituții și cumva acțiunea președintelui trebuie să fie în dialog, în acord cu aceste instituții. Există ministrul justiției, CSM și tocmai pentru ca acțiunea președintelui să fie eficientă este nevoie de multe ore de consultare care în opinia mea am preferat tot timpul să comunic public lucrurile pe care le-am făcut după ce le-am făcut.

Nu am abandonat deloc numai că asta cere timp”.

