Nicușor Dan nu exclude posibilitatea ca România să fie condusă de un , dar avertizează asupra riscurilor unui astfel de scenariu.

consideră că există mai multe scenarii de luat în seamă pentru încheierea actualei crize politice. El nu exclude o guvernare minoritară. Șeful statului se întreabă dacă va exista o susținere parlamentară pentru un astfel de guvern și cu ce costuri.

Avertismentul președintelui Nicușor Dan

Preşedintele a declarat, într-un interviu la Europa FM, că este posibil ca România să ajungă la un guvern minoritar. El a avertizat cu privire la riscurile pe care le implică un astfel de scenariu. Întrebarea care se pune este dacă un astfel de executiv ar beneficia de susţinere în Parlament. Nicușor Dan a precizat că toate variantele sunt în momentul acesta pe masă.

„E posibil să avem un guvern minoritar. Întrebarea este, un guvern minoritar, la un moment dat, va avea nevoie de o susţinere în Parlament, da? Întrebarea este: o va avea sau nu o va avea? Şi aici, din nou, intrăm în zona de scenarii”, a spus Nicuşor Dan.

În acest context, președintele a amintit că nu este dispus să demisioneze în cazul în care va pierde susținerea .

„Domnul Bolojan e un om serios şi, de obicei, ce spune, face”, a adăugat preşedintele.

Președintele este preocupat de PNRR

Președintele Nicușor Dan s-a arătat preocupat de felul în care va fi implementat PNRR, în condițiile în care programul se îndreaptă spre final. El a insistat pentru o minimă colaborare între PSD și PNL în vederea finalizării implementării PNRR, în condițiile unei crize politice și a căderii guvernului.

„De asemenea, ne uităm prin scenariile care urmează să se întâmple după fiecare, după lucrurile care se anticipează şi, din nou, am insistat pe o minimă colaborare pentru PNRR, care e extrem de importantă pentru oameni”, a afirmat el.

Şeful statului a admis că discuţii şi nemulţumiri reciproce între între PSD şi PNL şi alte nemulţumiri, aude de multe luni de zile. Întrebat de moderatorul Sebastian Zachman dacă l-a încurajat pe Sorin Grindeanu să ceară referendum intern pentru susținerea lui Ilie Bolojan, șeful statului a negat.

„Nu este treaba mea să fac asta. În această ecuaţie politică foarte complicată, eu sunt un mediator, nu dau sfaturi niciunuia dintre partide”, a subliniat președintele.